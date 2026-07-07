Vedanta Aluminium लिस्टिंग के बाद से 12% टूटा, निवेशकों को 25,000 करोड़ का नुकसान, फिर भी ब्रोकरेज दे रहे ‘Buy’ रेटिंग

Vedanta Aluminium Share Fall: अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाले वेदांता समूह के डिमर्जर के बाद सबसे ज्यादा अहम माने जाने वाली कंपनी वेदांता एल्युमिनियम के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 15 जून को लिस्ट हुई चार कंपनियों में सिर्फ वेदांता एल्युमिनियम का शेयर कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। लिस्टिंग के बाद यह शेयर करीब 12 फीसदी टूट चुका है, जिससे निवेशकों की 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति घट गई। लेकिन फिर भी कई बड़ी ब्रोकरेज कंपनियों का मानना है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म की स्थिति मजबूत है और मौजूदा गिरावट के बावजूद शेयर में आगे बढ़ने की संभावना बनी हुई है।