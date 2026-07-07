Atharva Polyplast और Sampark India के शेयर में लगा अपर सर्किट, उधर Kratikal Tech 42% प्रीमियम पर हुआ लिस्ट

अर्थव पॉली प्लास्ट का शेयर आज मंगलवार को प्रीमियम के साथ स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट हुआ है। यह शेयर बीएसई पर 15 फीसदी प्रीमियम के साथ 69 रुपये पर लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के बाद इस शेयर में अच्छी खरीदारी आई और इसमें 5 फीसदी का अपर सर्किट लग गया। इससे यह शेयर 72.45 रुपये पर पहुंच गया है। इस तरह आईपीओ में पैसा लगाने वालों को अब तक 20.75 फीसदी का फायदा हो चुका है। कंपनी का मार्केट कैप 122.08 करोड़ रुपये है। यह आईपीओ 30 जून से 2 जुलाई के बीच खुला था और 10.74 गुना सब्सक्राइब हुआ था।