Top Gainers Today: Titan, TCS और Tech Mahindra समेत इन शेयरों में आज दिख रही अच्छी खरीदारी, जानिए 1 हफ्ते और 1 महीने का रिटर्न

पहली तिमाही के अच्छे नतीजों के चलते टाइटन कंपनी के शेयर में आज तेजी देखी जा रही है। यह शुरुआती कारोबार में 3.04 फीसदी या 134 रुपये की बढ़त के साथ 4620 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 5.15 फीसदी, 1 महीने में 8.70 फीसदी और 1 साल में 26.31 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का 52 वीक हाई 4,655.90 रुपये है, जो आज दर्ज हुआ है। वहीं, 52 वीक लो 3,303.10 रुपये है, जो 26 सितंबर 2025 को दर्ज हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप 4,08,488.17 करोड़ रुपये है।