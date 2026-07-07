रतन टाटा की भतीजी माया टाटा को मिली बड़ी ज़िम्मेदारी, रिटेल ब्रांड वेस्टसाइड में अहम काम संभालेंगी

आखिर कौन हैं माया और टाटा ग्रुप में उनका आगे बढ़ाना कैसे एक बड़े बदलाव का इशारा है? आइए जानते हैं। माया , नोएल की दूसरी बेटी हैं। उनकी मां आलू मिस्त्री हैं, जो मिस्त्री परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनकी उम्र 37 वर्ष है। माया का जन्म 1989 में मुंबई में हुआ। हाल ही में नोएल जमशेदपुर में टाटा ग्रुप के स्थापना दिवस कार्यक्रम में गए थे, तब माया उनके साथ दिखी थीं। माया ने वारविक यूनिवर्सिटी से भी डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने लंदन के बेयस बिज़नेस स्कूल से बिज़नेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की।। वह चर्चा और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं।