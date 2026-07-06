6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

महाराष्ट्र में बारिश का कहर: मुंबई-पुणे में कई लोगों की मौत, भूस्खलन और दीवार गिरने से हादसे, राज्य में 13 लोगों ने गंवाई जान

Maharashtra Weather: महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच पुणे जिले में भूस्खलन, दीवार गिरने और तेज पानी के बहाव से कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। राज्य में पिछले 3-4 दिनों में बारिश से जुड़े हादसों में 13 लोगों की जान जा चुकी है। आईएमडी ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Anurag Animesh

Jul 06, 2026

Maharashtra rain news

महाराष्ट्र में बारिश का कहर(फोटो-ANI)

Maharashtra Rain News: महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश जानलेवा साबित हो रही है। पुणे जिले में पिछले दो दिनों के दौरान बारिश से जुड़े अलग-अलग हादसों में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई है। वहीं, राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने बताया कि पिछले तीन से चार दिनों में बारिश से जुड़े हादसों में पूरे महाराष्ट्र में 13 लोगों की जान जा चुकी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

पुणे में भूस्खलन, दीवार गिरने और तेज बहाव से गई जान

पुणे के जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी के अनुसार, जिले में सबसे बड़ा हादसा पाटन क्षेत्र में हुए भूस्खलन में हुआ, जहां तीन लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा, पिंपरी-चिंचवड़ के निगड़ी इलाके में रविवार को एक दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं, खेड़ तहसील में तेज पानी के बहाव में एक मोटरसाइकिल सवार बह गया। बाद में उसका शव बरामद किया गया।

मावल तहसील के पाटल गांव में भूस्खलन

सोमवार तड़के पुणे जिले की मावल तहसील के पाटल गांव में भी भूस्खलन की घटना हुई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। जिला सूचना कार्यालय के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की पांचवीं बटालियन की 30 सदस्यीय टीम को तत्काल मौके पर भेजा गया, जिसने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बचाव अभियान शुरू किया।

महाराष्ट्र में 13 लोगों की मौत, विधान परिषद की कार्यवाही भी प्रभावित

महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने सोमवार को बताया कि मुंबई और उससे सटे जिलों में रिकॉर्ड बारिश के कारण पिछले तीन से चार दिनों में बारिश से जुड़े विभिन्न हादसों में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश का असर जनजीवन पर भी पड़ा है। बारिश के कारण महाराष्ट्र विधान परिषद की कार्यवाही भी प्रभावित हुई और सदन की बैठक दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी।

आईएमडी ने राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ समय तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। राज्य कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है। प्रशासन ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और संवेदनशील इलाकों में राहत एवं बचाव दल तैनात हैं।

मुंबई-पुणे में बारिश से जनजीवन बेहाल, IndiGo ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी

ये भी पढ़ें
Indigo

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Jul 2026 10:09 pm

Published on:

06 Jul 2026 10:09 pm

Hindi News / National News / महाराष्ट्र में बारिश का कहर: मुंबई-पुणे में कई लोगों की मौत, भूस्खलन और दीवार गिरने से हादसे, राज्य में 13 लोगों ने गंवाई जान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Mumbai Rain: मुंबई भारी बारिश से पस्त, 7 जुलाई को भी सभी BMC स्कूल बंद, 200 उड़ानों का शेड्यूल बिगड़ा

Mumbai Weather Update

विपक्ष ने PM मोदी और RSS को घेरा: कहा- राम मंदिर का पूरा कंट्रोल आपके पास, तो अब पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं?

Mohan Bhagwat and PM Narendra Modi
राष्ट्रीय

दिल्ली में हमले की कैसे हुई साजिश? पाक समर्थित 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद IB का बड़ा भंडाफोड़

Terrorism in Pakistan
राष्ट्रीय

राम मंदिर चंदा चोरी मामला: SIT रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं, अनिल मिश्रा की भूमिका पर उठें सवाल

Ayodhya Ram Mandir,
राष्ट्रीय

‘आज हमारी सरकार केंद्र में होती तो वे चंपत राय से खुद को अलग कर लेते’, इस्तीफे के बाद आया कांग्रेस का पहला बयान

CONGRES ON CHAMPAT RAI
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.