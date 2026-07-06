महाराष्ट्र में बारिश का कहर: मुंबई-पुणे में कई लोगों की मौत, भूस्खलन और दीवार गिरने से हादसे, राज्य में 13 लोगों ने गंवाई जान

Maharashtra Rain News: महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश जानलेवा साबित हो रही है। पुणे जिले में पिछले दो दिनों के दौरान बारिश से जुड़े अलग-अलग हादसों में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई है। वहीं, राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने बताया कि पिछले तीन से चार दिनों में बारिश से जुड़े हादसों में पूरे महाराष्ट्र में 13 लोगों की जान जा चुकी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।