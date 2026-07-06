एशिया की सबसे चौड़ी सुरंगें, 30 मिनट कम सफर का दावा, भूस्खलन के आगे थम गई पुणे-मुंबई एक्सप्रेस-वे की रफ्तार

बता दें कि पुणे से मुंबई जाने वाली लेन पर कनेक्टिंग लिंक रोड के टनल-2 के एग्जिट गेट के पास सोमवार सुबह बड़ा भूस्खलन हुआ। इसके बाद ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया गया। मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे के बहुप्रतीक्षित 'मिसिंग लिंक' 1 मई 2026 को जनता के लिए खोला गया था। इसकी लागत करीब 6695 करोड़ रुपए थी। इस परियोजना को आधुनिक इंजीनियरिंग की बड़ी उपलब्धि के तौर बताया गया था, लेकिन मानसून की भारी बारिश के दौरान हुए भूस्खलन ने इसकी मजबूती और निर्माण गुणवत्ता को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने ऐसा शानदार विकास किया कि पहली ही बारिश में उसका सारा विकास सड़क पर बिखर गया।