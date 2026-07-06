महाराष्ट्र में भारी बारिश और भूस्खलन से पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरह बंद, 6695 करोड़ से बना था, प्रशासन ने नागरिकों से अपील

पुणे जिला प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने बताया कि पुणे से मुंबई जाने वाली लेन पर कनेक्टिंग लिंक रोड के टनल-2 के एग्जिट गेट के पास बड़ा भूस्खलन हुआ है। इसके बाद सुबह करीब चार बजे से ही ट्रैफिक डायवर्ट किया जा रहा है। हाईवे ट्रैफिक पुलिस, एमएसआरडीसी और अन्य एजेंसियां संयुक्त रूप से मलबा हटाने और मार्ग को सुरक्षित बनाने में जुटी हैं, लेकिन लगातार बारिश राहत कार्यों में बाधा बन रही है।