6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हाफिज सईद पर NIA का बड़ा एक्शन, दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट

Hafiz Saeed: पहलगाम आतंकी हमले को लेकर NIA ने लश्कर के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जानें पूरी खबर...
2 min read
Google source verification

जम्मू

image

Pratiksha Gupta

image

Mukul Kumar

Jul 06, 2026

India Releases List of Terrorists News.

पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद। (फाइल फोटो:पत्रिका)

Pehalgam Terror Attack: भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA ने पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और आतंकी संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ एक और बड़ा शिकंजा कसा है। NIA ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में हाफिज सईद को मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए उसके खिलाफ जम्मू की विशेष अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में हाफिज सईद को ही इस पूरे हमले और साजिश का मुख्य जिम्मेदार ठहराया गया है।

पहलगाम हमले में 25 पर्यटक और एक स्थानीय शख्स की जान चली गई थी। एनआईए की जांच अब साफ-साफ बता रही है कि ये हमला पाकिस्तान से प्लान किया गया था।

कैसे हुआ हमला?

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन घाटी में पर्यटक घूम रहे थे। अचानक आतंकियों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। निर्दोष लोग वहीं ढेर हो गए।

एनआईए की जांच में पता चला कि आतंकियों ने पहले लोकल सपोर्ट लिया, खाना खाया और फिर हमला किया। अगर समय पर सूचना मिल जाती तो इतनी बड़ी जानमाल की हानि टाली जा सकती थी।

एनआईए का बड़ा एक्शन

एनआईए ने जम्मू की विशेष अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इसमें हाफिज सईद को LeT और उसकी सहयोगी संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) का चीफ बताते हुए मुख्य आरोपी बनाया गया है।

पहले वाली चार्जशीट में साजिद जट्ट (सैफुल्लाह) जैसे पाकिस्तानी हैंडलर और कुछ लोकल मददगारों के नाम थे। अब हाफिज सईद को सीधे जोड़ दिया गया है।

एजेंसी का कहना है कि साजिश पाकिस्तान से रची गई। टेलीग्राम चैनल, तकनीकी सबूत और इंसानी खुफिया जानकारी से ये साबित हुआ है कि TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली और फिर इनकार किया – ये सब पाकिस्तान से ही कंट्रोल हो रहा था।

हाफिज सईद कौन है?

हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है। भारत और अमेरिका दोनों उसे ग्लोबल आतंकी घोषित कर चुके हैं। 26/11 मुंबई हमले समेत कई बड़े आतंकी हमलों में उसका नाम आता रहा है। अब पहलगाम मामले में भी उसकी भूमिका सामने आने से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ गया है।

पहलगाम हमले में 25 पर्यटक और एक स्थानीय शख्स की जान चली गई थी। एनआईए की जांच अब साफ-साफ बता रही है कि ये हमला पाकिस्तान से प्लान किया गया था। इस हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था।

विजय रैली में ब्लास्ट और मासूम की मौत पर बंगाल सरकार का बड़ा एक्शन, शुभेंदु अधिकारी ने कही मृत्युदंड की बात

ये भी पढ़ें
west bengal tmc rally explosion, suvendu adhikari goonda act

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Updated on:

06 Jul 2026 02:58 pm

Published on:

06 Jul 2026 02:43 pm

Hindi News / National News / पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हाफिज सईद पर NIA का बड़ा एक्शन, दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कुछ देर में शुरू होगी राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक, परमानंद गिरी और महंत दिनेंद्र दास समेत कई दिग्गज पहुंचे

Breaking News
राष्ट्रीय

मौजूदा सीएम को रोकती थीं ममता बनर्जी, 108 बार खटखटाना पड़ा कोर्ट का दरवाज़ा, बीजेपी विधायक उखड़े

Mamata Banerjee used to stop the CM from attending the event
राष्ट्रीय

विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, WFI को दो हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश

vinesh phogat news
राष्ट्रीय

सहकारिता मंत्रालय के 5 साल पूरे, अमित शाह ने लॉन्च की कई नई परियोजनाएं, जानिए क्या-क्या बदला

Central Government's Plan Against Drugs
राष्ट्रीय

अग्निपथ योजना: ‘भैरव बटालियन’ जैसी विशेष इकाइयों में ज्यादा संख्या में शामिल होंगे अग्निवीर! 4 साल बाद अग्निवीरों को क्या-क्या मिलेगा?

agnipath yojana permanent employment opportunities may open up for agniveers
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.