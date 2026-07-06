पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हाफिज सईद पर NIA का बड़ा एक्शन, दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट

Pehalgam Terror Attack: भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA ने पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और आतंकी संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ एक और बड़ा शिकंजा कसा है। NIA ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में हाफिज सईद को मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए उसके खिलाफ जम्मू की विशेष अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में हाफिज सईद को ही इस पूरे हमले और साजिश का मुख्य जिम्मेदार ठहराया गया है।