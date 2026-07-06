मौजूदा सीएम को रोकती थीं ममता बनर्जी, 108 बार खटखटाना पड़ा कोर्ट का दरवाज़ा, बीजेपी विधायक उखड़े

Mamata Banerjee -देशभर में आज डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई जा रही है। बीजेपी का उत्साह इस बार चरम पर है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गृह प्रदेश पश्चिम बंगाल में भी अब भगवा दल की ही सरकार है। इस पर भाजपाई अतिरिक्त जोश जता भी रहे हैं। डॉ. मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर उनकी 125 फ़ीट ऊंची विशाल प्रतिमा के लिए आधारशिला रखी जा रही है। पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी दल के विधायकों और अन्य नेताओं ने इस पर खुशी जाहिर की है। बीजेपी विधायक विजय ओझा ने कहा कि आज सत्ता में मौजूद सरकार उनकी विचारधारा को मानती है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना तेजी से फैल रही है। उनकी जयंती पर हम इस मिशन के लिए और संकल्पित हैं। बीजेपी के ही विधायक रितेश तिवारी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को ऐतिहासिक, खुशी भरा और उत्साह से भरपूर बताया है। उन्होंने ममता बनर्जी द्वारा बारुईपुर जाने से रोकने के आरोप पर गुस्सा जताया। विधायक रितेश तिवारी ने कहा कि उनके शासन में वर्तमान सीएम को ही कार्यक्रमों में जाने से रोका जाता था। कई बार का कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था।