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IMD Alert: अगले 7 दिन बारिश का कहर, यूपी में भारी वर्षा, छत्तीसगढ़-कर्नाटक में हाई अलर्ट

Weather Update: देशभर में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं मुंबई को एक हफ्ते की भारी बारिश के बाद राहत मिली है।
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भारत

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Saurabh Mall

Jul 07, 2026

WEATHER UPDATE

मौसम अपडेट। मौसम विभाग की चेतावनी। (सोर्स: आईएएनएस)

IMD Weather Alert: देशभर में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं तो कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक समेत कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर, एक हफ्ते तक मूसलाधार बारिश झेलने के बाद मुंबई के लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की है।

यूपी, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मानसून ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सात दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 से 10 जुलाई के बीच भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गरज-चमक के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है। लोगों को वज्रपात के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

छत्तीसगढ़ में भी कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने से कई जिलों में तेज बारिश हुई है। खासकर मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर सहित कई इलाकों में बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि 8 जुलाई के बाद बारिश की तीव्रता धीरे-धीरे कम हो सकती है। हालांकि फिलहाल लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

कर्नाटक के मलनाड और पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। चिक्कमगलूरु और शिवमोगा के कई तालुकों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र एहतियात के तौर पर बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने की अपील की है। वहीं लगातार बारिश से जलाशयों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे उत्तर कर्नाटक के किसानों में खरीफ फसल को लेकर नई उम्मीद जगी है।

मुंबई को राहत, चंडीगढ़ में येलो अलर्ट

मुंबई में पिछले एक सप्ताह से हो रही भारी बारिश अब थम गई है। मंगलवार को केवल हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इससे शहर में जलभराव की स्थिति में सुधार आया है और लोगों को राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश जारी रह सकती है। कोंकण और घाट क्षेत्रों में अभी भी अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है।

उधर चंडीगढ़, मोहाली और पंजाब के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को खराब मौसम के दौरान घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी बारिश के मौसम में डायरिया, वायरल बुखार और डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव के लिए साफ पानी पीने और आसपास पानी जमा न होने देने की अपील की है।

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। ऐसे में लोगों को मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की जरूरत है।

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Updated on:

07 Jul 2026 09:25 pm

Published on:

07 Jul 2026 09:23 pm

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