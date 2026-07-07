IMD Alert: अगले 7 दिन बारिश का कहर, यूपी में भारी वर्षा, छत्तीसगढ़-कर्नाटक में हाई अलर्ट

IMD Weather Alert: देशभर में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं तो कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक समेत कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर, एक हफ्ते तक मूसलाधार बारिश झेलने के बाद मुंबई के लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की है।