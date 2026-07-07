कायस्थ और युवा चेहरा पर दांव, भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार बांकीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार

बीजेपी मुख्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार के नाम को मंजूरी दी है। इस समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत पार्टी के शीर्ष नेता शामिल हैं। बीजेपी ने यह घोषणा ऐसे समय में की है, जब दो दिन पहले ही जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने इसी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था।