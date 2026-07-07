‘AAP के 6 सांसद छोड़ गए, हमारा एक भी नेता नहीं गया’, पंजाब कांग्रेस में कलह की खबरों पर बोले राजा वड़िंग

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग
Punjab Congress: पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह की खबरों के बीच पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पार्टी में फूट की किसी भी बात को खारिज कर दिया है। वड़िंग ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता पूरी तरह एकजुट हैं और छोटी-मोटी शिकायतों को जल्द ही बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। वड़िंग ने बताया कि पार्टी के दो वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा जल्द ही पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल से मिलकर पार्टी संगठन और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे।
वडिंग ने कहा, "AAP के छह राज्यसभा सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी। हमारी तरफ से एक भी व्यक्ति ने पार्टी नहीं छोड़ी। यहां तक कि चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार ने भी हमें नहीं छोड़ा।"
पंजाब कांग्रेस में मतभेद की खबरों पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि दो सीनियर नेता, चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर रंधावा, पंजाब के लिए AICC के प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल से भी मिलेंगे। चन्नी साहब पार्टी से दूर नहीं हो रहे हैं; जैसा कि मैंने कहा, वह हमारे अहम नेता हैं। AAP के छह राज्यसभा सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी। हमारी तरफ से एक भी व्यक्ति ने पार्टी नहीं छोड़ी, यहां तक कि चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार ने भी हमें नहीं छोड़ा। कुछ छोटी-मोटी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन बातचीत और विचार-विमर्श से चीजें सुलझ जाती हैं। आप जल्द ही पूरी कांग्रेस को एकजुट देखेंगे।
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