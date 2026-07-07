महाराष्ट्र में सेल्फी बनी मौत की वजह: खदान में फिसला एक बालक, बचाने पहुंचे दो दोस्त भी 30 फीट गहरे पानी में डूबे

यह हादसा मंगलवार (7 जुलाई) शाम करीब 4:45 बजे चोपड़ा रोड स्थित फ्लाईओवर के पास एक खदान में हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार, तीनों बालक खदान के बीच बने एक टापूनुमा हिस्से तक पैदल पानी पार करके पहुंचे थे। वहां पानी की गहराई कम थी, लेकिन सेल्फी लेते समय एक का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए दूसरे लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वह भी संतुलन खो बैठा। इसके बाद तीसरे लड़के ने दोनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी पानी में खिंच गया। देखते ही देखते तीनों करीब 30 फीट गहरे पानी में डूब गए।