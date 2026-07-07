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दिल्ली-मुंबई में भारी बारिश से विमान सेवाएं ठप: कई उड़ानें डायवर्ट, यात्री परेशान, एयरलाइंस ने जारी की एडवायजरी

Flights Disrupted: दिल्ली और मुंबई में भारी बारिश के कारण एयरपोर्ट पर उड़ानों का शेड्यूल बिगड़ गया है। एयरलाइंस ने यात्रियों को संभावित देरी के बारे में चेतावनी देते हुए यात्रा सलाह जारी की है।
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भारत

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Shaitan Prajapat

Jul 07, 2026

Flights Disrupted

भारी बारिश के कारण उड़ाने प्रभावित (फाइल फोटो)

Heavy Rain Delhi Mumbai Flights Disrupted: देश की राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। मंगलवार को दिल्ली और मुंबई में भारी बारिश के कारण हवाई यातायात बाधित हो गया, जिसके चलते एयरलाइंस ने यात्रियों को संभावित देरी के बारे में चेतावनी देते हुए यात्रा सलाह जारी की है। उनसे हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ानों की स्थिति की जांच करने की अपील की है।

इंडिगो ने यात्रियों के ​लिए जारी की चेतावनी

इंडिगो एयरलाइंस ने कहा कि दिल्ली में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण उड़ान कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं और उसकी टीमें स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही हैं। एयरलाइन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'दिल्ली में खराब मौसम के कारण उड़ानों के कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं। हम मौसम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और आपको सुरक्षित और सुचारू रूप से आपके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।'

घर से निकलने से पहले चेक करें स्टेटस

एयरलाइन ने यात्रियों को अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपनी उड़ान की स्थिति के बारे में अपडेट रहने और बारिश के कारण धीमी गति से चल रहे यातायात के चलते हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त यात्रा समय को ध्यान में रखने की सलाह दी।

इंडिगो ने कहा कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट या ऐप के माध्यम से अपनी उड़ान की स्थिति के बारे में अपडेट रहें। साथ ही, कृपया अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय निकालें, क्योंकि धीमी गति से चलने वाले यातायात के कारण हवाई अड्डे तक सड़क यात्रा प्रभावित हो सकती है।

यात्रियों को सहायता का आश्वासन देते हुए एयरलाइन ने कहा कि कृपया निश्चिंत रहें कि हमारी टीमें हर कदम पर आपकी सहायता करने और पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए यहां मौजूद हैं। आपके धैर्य और समझ के लिए धन्यवाद।

एयर इंडिया की एडवायजरी

इसके अलावा, एयर इंडिया ने यात्रियों को यह भी चेतावनी दी कि खराब मौसम दिल्ली से आने-जाने वाली उड़ानों को प्रभावित कर सकता है। एयरलाइन ने X को जारी अपनी सलाह में कहा कि खराब मौसम की स्थिति दिल्ली से आने-जाने वाली उड़ानों के संचालन को प्रभावित कर सकती है।

एयरलाइन ने यात्रियों से हवाई अड्डे जाने से पहले अपनी उड़ानों की नवीनतम स्थिति की जांच करने का आग्रह किया। एयर इंडिया ने कहा कि सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, हम अपने यात्रियों से हवाई अड्डे जाने से पहले अपनी उड़ानों की नवीनतम स्थिति की जांच करने का अनुरोध करते हैं। आपके सहयोग और समझ के लिए धन्यवाद।

स्पाइसजेट ने भी जारी की चेतावनी

स्पाइसजेट ने चेतावनी दी है कि मुंबई और दिल्ली दोनों में भारी बारिश से कनेक्टिंग सेवाओं सहित उड़ान संचालन प्रभावित हो सकता है। एयरलाइन ने कहा कि मुंबई (बीओएम) और दिल्ली (डीएल) में खराब मौसम (भारी बारिश) के कारण सभी प्रस्थान/आगमन और उनसे संबंधित उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति पर नजर रखें।

ये सलाहें ऐसे समय जारी की गईं जब मानसून की भारी बारिश ने दिल्ली और मुंबई के कुछ हिस्सों में सामान्य आवागमन को प्रभावित किया और एयरलाइंस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और अपनी उड़ान अनुसूची में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित रहने की सलाह दी।

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Updated on:

07 Jul 2026 05:49 pm

Published on:

07 Jul 2026 05:49 pm

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