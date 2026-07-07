दिल्ली-मुंबई में भारी बारिश से विमान सेवाएं ठप: कई उड़ानें डायवर्ट, यात्री परेशान, एयरलाइंस ने जारी की एडवायजरी

इंडिगो एयरलाइंस ने कहा कि दिल्ली में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण उड़ान कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं और उसकी टीमें स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही हैं। एयरलाइन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'दिल्ली में खराब मौसम के कारण उड़ानों के कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं। हम मौसम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और आपको सुरक्षित और सुचारू रूप से आपके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।'