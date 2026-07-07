‘नशा है कि उतरता नहीं, राजनीति का चस्का है कि जाता नहीं’, प्रशांत किशोर के बांकीपुर उपचुनाव लड़ने पर BJP का तंज

Bankipur By Election: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक और जाने-माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (PK) के बांकीपुर सीट से खुद चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उन पर हमला बोला है। बांकीपुर से चुनाव लड़ने के किशोर के फैसले पर तंज कसते हुए BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. अजय आलोक ने कहा- पीके आए थे बिहार में , पीके फिर आए हैं बांकीपुर में। नशा है कि उतरता नहीं, राजनीति का चस्का है कि जाता नहीं।