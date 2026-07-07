बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर पर भड़के सुधाकर सिंह बोले- पूरे बिहार में जिनकी जमानत जब्त हुई, वो टांग अड़ाने चले आए

गौरतलब हो कि भाजपा ने पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंगलवार को उनके नाम को मंजूरी देते हुए इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। भाजपा ने संगठन से जुड़े और सक्रिय कार्यकर्ता अभिषेक कुमार पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। अभिषेक भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वह पूर्व पटना महानगर भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) के अध्यक्ष रहे। उनकी उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही भाजपा ने चुनाव प्रचार को भी तेज कर दिया है।