BRO Fund Scam: फर्जी मजदूरों के नाम पर सरकारी फंड का गबन, असिस्टेंट इंजीनियर सहित 3 को CBI ने किया गिरफ्तार

CBI - File PIC
BRO Fund Scam: लद्दाख में बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) के फंड के गबन और हेराफेरी के मामले में CBI ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में BRO लद्दाख के एक असिस्टेंट इंजीनियर और करगिल के दो लेबर सप्लाई एजेंट शामिल हैं। इन पर आपराधिक साजिश रचने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम इस ऑर्गनाइज़ेशन के सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप हैं। गिरफ़्तार असिस्टेंट इंजीनियर, BRO की 81 RCC (रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी) के तहत खात्से-बटालिक सेक्टर के इंचार्ज थे।
CBI के मुताबिक, आरोपी असिस्टेंट इंजीनियर ने करगिल के दो मैनपावर सप्लाई एजेंटों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। इन लोगों ने उन मजदूरों के नाम पर बीआरओ के सरकारी फंड का गबन किया, जो वास्तव में अस्तित्व में थे ही नहीं।
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