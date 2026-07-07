बारुईपुर कांड पर TMC सांसद शुभेन्दु अधिकारी के बचाव में उतरीं: अभी दो महीने पुरानी सरकार है, कोई CM नहीं चाहता कि रेप हो

बारुईपुर में पत्रकारों से बात करते हुए जादवपुर से सांसद घोष ने कहा कि मैंने पूरे परिवार से मुलाकात की। यह तुम्हारा बलात्कार बनाम मेरा बलात्कार का मामला नहीं है। जब किसी की जान जाती है, किसी बच्चे की मृत्यु होती है, तो हमें भी दर्द होता है। हम अपने मुख्यमंत्री से यही उम्मीद करते हैं- एक जांच, एक निष्पक्ष जांच, एक गहन जांच। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि हम इस मामले की गहराई से जांच करेंगे और अंत तक जाएंगे। और भले ही ऐसा लग रहा हो कि इसमें दो, तीन या चार लोग शामिल हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ा रैकेट है। हमें भविष्य में अपनी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।