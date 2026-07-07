वायनाड टनल हादसा: रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक मिट्टी धंसने से 5 की मौत और 3 लापता, देखें वीडियो

Wayanad Tunnel Collapse: केरल के वायनाड में एक बड़ा हादसा हो गया। टनल निर्माण स्थल पर अचानक भारी मात्रा में मिट्टी धंस गई। देखते ही देखते पूरा इलाका मलबे से भर गया। कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि तीन मजदूर अब भी लापता हैं। सात घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। प्रशासन पूरी रात लापता लोगों की तलाश में जुटा रहा।