Monsoon Update: महाराष्ट्र भारी बारिश से बेहाल, पालघर-नासिक में रेड अलर्ट, बादल फटने की आशंका

उन्होंने कहा कि मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाकों में बारिश की तीव्रता कल से कम होने की संभावना है। आज मुंबई में येलो, जबकि ठाणे में ऑरेंज अलर्ट है। 8 जुलाई से इन क्षेत्रों में बारिश सामान्य स्तर पर आ जाएगी। नासिक में बादल फटने की चेतावनी को लेकर उन्होंने कहा कि नासिक के घाट क्षेत्रों में बादल फटने की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने इन क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी है। सुषमा नायर ने कहा कि मौसम प्रणाली अब उत्तर प्रदेश की ओर खिसक रही है, जिससे महाराष्ट्र में बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी।