Prashant Kishor: प्रशांत किशोर पर दर्ज हैं 8 आपराधिक मामले, जन सुराज ने चुनाव आयोग को खुद सौपी रिपोर्ट

Bankipur By Election: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सरगर्मी तेज हो गई है। प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने के बाद अब बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर कर दिया है। बीजेपी ने अभिषेक कुमार को मैदान में उतारा है। अब जन सुराज पार्टी ने अपने उम्मीदवार प्रशांत किशोर का चुनाव आयोग के निर्देशानुसार फॉर्म C-7 जारी किया है। इस फॉर्म को पार्टी ने सोशल मीडिया साइट पर भी शेयर किया है। जारी डॉक्यूमेंट के अनुसार, प्रशांत किशोर के खिलाफ आठ आपराधिक मामले लंबित हैं। हालांकि, इनमें से किसी भी मामले में अभी तक आरोप तय (Charges Framed) नहीं हुए हैं और न ही किसी मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया है।