7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Prashant Kishor: प्रशांत किशोर पर दर्ज हैं 8 आपराधिक मामले, जन सुराज ने चुनाव आयोग को खुद सौपी रिपोर्ट

Prashant Kishor Jan Suraaj : बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जन सुराज ने प्रशांत किशोर का C-7 फॉर्म जारी किया है। डॉक्यूमेंट के अनुसार उनके खिलाफ 8 आपराधिक मामले लंबित हैं, लेकिन किसी भी मामले में अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं और न ही कोई दोष सिद्ध हुई है।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Anurag Animesh

Jul 07, 2026

Prashant Kishor jan suraaj

प्रशांत किशोर(फोटो-ANI)

Bankipur By Election: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सरगर्मी तेज हो गई है। प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने के बाद अब बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर कर दिया है। बीजेपी ने अभिषेक कुमार को मैदान में उतारा है। अब जन सुराज पार्टी ने अपने उम्मीदवार प्रशांत किशोर का चुनाव आयोग के निर्देशानुसार फॉर्म C-7 जारी किया है। इस फॉर्म को पार्टी ने सोशल मीडिया साइट पर भी शेयर किया है। जारी डॉक्यूमेंट के अनुसार, प्रशांत किशोर के खिलाफ आठ आपराधिक मामले लंबित हैं। हालांकि, इनमें से किसी भी मामले में अभी तक आरोप तय (Charges Framed) नहीं हुए हैं और न ही किसी मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया है।

C-7 फॉर्म में क्या जानकारी दी गई?

जन सुराज पार्टी द्वारा जारी फॉर्म C-7 के अनुसार, प्रशांत किशोर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 8 मामले दर्ज हैं। इनमें गांधी मैदान, सचिवालय, पीरबहोर, सहरसा सदर और अन्य थानों में दर्ज मामले तथा कुछ आपराधिक शिकायतें (Criminal Complaints) शामिल हैं। डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि इन मामलों की सुनवाई पटना, सहरसा, बेतिया और पश्चिम मुजफ्फरपुर की विभिन्न अदालतों में लंबित है। C-7 फॉर्म भारतीय राजनीति और चुनाव के संदर्भ में ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका उपयोग राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अपने उम्मीदवारों के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने के लिए करते हैं।

किसी मामले में दोष सिद्ध नहीं हुआ है

फॉर्म C-7 में स्पष्ट किया गया है कि सभी मामलों में 'Whether charges have been framed' के सामने 'No' दर्ज है। इसके अलावा दोष सिद्ध (Conviction) और सजा (Punishment) से संबंधित कॉलम में 'NIL' लिखा गया है। यानी डॉक्यूमेंट के अनुसार किसी भी मामले में अभी तक प्रशांत किशोर को दोषी नहीं ठहराया गया है।

जन सुराज ने उम्मीदवार बनाने की बताई वजह

फॉर्म में पार्टी ने प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बनाए जाने का कारण भी बताया है। जन सुराज के अनुसार, प्रशांत किशोर को उनके नेतृत्व, संगठनात्मक अनुभव और बिहार पदयात्रा के दौरान बने व्यापक जनसंपर्क के आधार पर उम्मीदवार चुना गया है।

फॉर्म C-7 में जन सुराज ने यह भी जिक्र किया है कि स्थानीय लोगों की मांग पर प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी के अनुसार, क्षेत्र की जनता चाहती थी कि वही बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनें।

क्या प्रशांत किशोर बांकीपुर में मार पाएंगे बाजी? समर्थन में उतरे बिहारी बाबू

ये भी पढ़ें
prashant kishor on voters of bjp in bihar

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Jul 2026 07:53 pm

Published on:

07 Jul 2026 07:53 pm

Hindi News / National News / Prashant Kishor: प्रशांत किशोर पर दर्ज हैं 8 आपराधिक मामले, जन सुराज ने चुनाव आयोग को खुद सौपी रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

महाराष्ट्र में सेल्फी बनी मौत की वजह: खदान में फिसला एक बालक, बचाने पहुंचे दो दोस्त भी 30 फीट गहरे पानी में डूबे

Selfie Accident
राष्ट्रीय

Bankipur By Election: भाजपा उम्मीदवार बने अभिषेक कुमार, बोले- पार्टी ने जिम्मेदारी दी, काम के आधार पर मांगेंगे वोट

Bankipur By Election
पटना

'AAP के 6 सांसद छोड़ गए, हमारा एक भी नेता नहीं गया', पंजाब कांग्रेस में कलह की खबरों पर बोले राजा वड़िंग

punjab congress
राष्ट्रीय

वायनाड टनल हादसा: रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक मिट्टी धंसने से 5 की मौत और 3 लापता, देखें वीडियो

KERAL NDRF
राष्ट्रीय

Monsoon Update: महाराष्ट्र भारी बारिश से बेहाल, पालघर-नासिक में रेड अलर्ट, बादल फटने की आशंका

Red Alert Maharashtra
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.