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Patna Medical College Scam: ED की बड़ी कार्रवाई, क्या अब खुलेगा सरकारी तिजोरी लूटने वालों का पूरा कच्चा चिट्ठा?

PMCH Medicine Supply Case: अस्पतालों में दवा सप्लाई के नाम पर करोड़ों के वारे-न्यारे करने वालों पर कानून का शिकंजा कस गया है।
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पटना

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Manoj Vashisth

Jul 07, 2026

Patna Medical College Scam

Patna Medical College Scam

ED PMCH Medicine Scam: बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH) में सालों पहले स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर जो 'दवाइयों का खेल' खेला गया था, उसका जिन्न एक बार फिर बाहर आ चुका है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस पूरे मामले में अपनी घेराबंदी तेज कर दी है। सोमवार, 6 जुलाई 2026 को ईडी के पटना जोनल ऑफिस ने इस महाघोटाले के मुख्य किरदारों के खिलाफ पीएमएलए (PMLA) कोर्ट में एक और पूरक शिकायत (Supplementary Prosecution Complaint) दर्ज कराई है। इस कार्रवाई के बाद से ही पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।

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Updated on:

07 Jul 2026 08:10 pm

Published on:

07 Jul 2026 08:10 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Patna Medical College Scam: ED की बड़ी कार्रवाई, क्या अब खुलेगा सरकारी तिजोरी लूटने वालों का पूरा कच्चा चिट्ठा?

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