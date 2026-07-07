बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर के सामने होंगे अभिषेक कुमार, बीजेपी ने घोषित किया उम्मीदवार

Bankipur By Election: बिहार की राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाला उपचुनाव राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस सीट से अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं महागठबंधन से यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को होगी।