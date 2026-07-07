शहीद होने से पहले का वो भावुक Video, विक्रम बत्रा ने कहा था- कैसे भी पाकिस्तान का वो इलाका छीनना है

पुण्यतिथि सोशल मीडिया पर उनका एक दिल को छू देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह बताते हैं कि उनके जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। सभी के मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था- टाइगर हिल पर तिरंगा लहराना। उन्होंने अपने शहीद साथियों को याद करते हुए कहा कि हमारे भाइयों ने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। भारत के शेर कैप्टन विक्रम बत्रा का जीवन आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। उनका साहस, नेतृत्व और देश के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। देश अपने इस अमर वीर सपूत के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता।