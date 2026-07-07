तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की बढ़ीं मुश्किलें, चुनावी जीत को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस

CM Joseph Vijay Tamil Nadu news: तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री और टीवीके (TVK) प्रमुख सी. जोसेफ विजय और मंत्री आधाव अर्जुना को मद्रास हाईकोर्ट ने 2026 विधानसभा चुनाव में उनकी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों नेताओं के साथ ही निर्वाचन आयोग (ECI) से भी जवाब मांगा है।