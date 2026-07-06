राम मंदिर चंदा विवाद: VHP के पत्र पर कांग्रेस का पलटवार, केसी वेणुगोपाल बोले- उल्टा चोर कोतवाल को डांटे

उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व ने मंदिर निर्माण का पूरा श्रेय लिया, लेकिन अब जब उनके द्वारा बनाए गए ट्रस्ट पर शक हो रहा है तो चुप क्यों हैं? गंभीर सवालों में फंसने के बाद वे अब नाटक कर रहे हैं, निर्दोष बनने का दिखावा कर रहे हैं, तथ्यों को तोड़-मरोड़ रहे हैं, आलोचकों को डरा रहे हैं और ध्यान भटका रहे हैं, ताकि उनकी अपनी नैतिक सड़ांध और बेईमानी सामने न आए।हम फिर से स्वतंत्र, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली जांच की मांग करते हैं। मौजूदा SIT (सिट) सिर्फ लुटेरों को बचाने का एक ढोंग है।