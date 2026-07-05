Ayodhya News: ‘भक्तों ने खुश होकर दिए हैं पैसे’, आरोपी के भाई ने खोला बड़ा राज; गर्लफ्रेंड पर लुटाए थे लाखों!

इस बीच अविनाश के सगे भाई अभिषेक ने भी पुलिस के सामने एक बड़ा राज उगला है। अभिषेक के मुताबिक उसने अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद अविनाश को एक योग सेंटर में नोटों से भरा बैग ले जाते हुए देखा था। जब अभिषेक ने अविनाश से इतने सारे पैसों के बारे में पूछा तो वह बात टाल गया। बार-बार पूछने पर वहां मौजूद दूसरे आरोपी अनुकल्प मिश्रा ने बीच-बचाव करते हुए कहा कि, "यह पैसा भक्तों ने खुश होकर दर्शन कराने और के बदले में दिया है।" साथ ही अनुकल्प ने अभिषेक को दोबारा इस बारे में मुंह न खोलने की सख्त हिदायत भी दे डाली थी।