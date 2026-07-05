राम मंदिर चंदा गबन के आरोपों पर गरमाई सियासत, बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद- ‘ट्रस्ट को भंग कर हो निष्पक्ष जांच’

सपा सांसद ने यह भी कहा कि जांच निष्पक्ष होगी तो लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी लंबे समय से इस मुद्दे पर सवाल उठाती रही है। लेकिन अब तक उचित कार्रवाई नहीं की गई है। अवधेश प्रसाद के इस बयान के बाद राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा गबन के आरोपों को लेकर राजनीतिक बहस फिर तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारे नेता अखिलेश यादव पहले भी कई बार कह चुके हैं। एसआईटी गठन से पहले राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब इस मुद्दे को लेकर देशभर में सियासत तेज हो गई है।