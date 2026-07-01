राम मंदिर के चढ़ावे पर उठे बड़े सवाल, अवधेश प्रसाद बोले- सच देश के सामने आना चाहिए

अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा और चढ़ावे के मुद्दे को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए इसकी उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई है। एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत के दौरान अवधेश प्रसाद ने सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि उनकी कामना है कि आने वाले समय में प्रदेश के युवाओं, किसानों, मजदूरों और समाज के सभी वर्गों के हितों को प्राथमिकता मिले तथा उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करे।