Ram Mandir Donation Dispute Row: चढ़ावा चोरी केस में SIT का एक्शन पूरा! रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं

चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चार अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं में मामले की जांच CBI को सौंपने के साथ-साथ मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग-अलग पहलुओं की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग भी की गई है। पुरानी SIT राज्य सरकार के स्तर पर अपनी रिपोर्ट दे रही थी, जबकि नई SIT को सुप्रीम कोर्ट में समय-समय पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। मामले की जांच की निगरानी भी शीर्ष अदालत कर रही है।