‘राम मंदिर जाकर माफी भी मांगें’, अखिलेश के अयोध्या दौरे पर मंत्री संजय निषाद का तंज, बोले- अयोध्या में उनका स्वागत है

सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा राज्य सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी संजय निषाद ने बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि, "विपक्ष के नेता होने के नाते सरकार पर आरोप लगाना और सवाल पूछना उनकी भूमिका का अहम हिस्सा है। सरकार की आलोचना और जांच बिल्कुल होनी चाहिए।" लेकिन निषाद ने स्पष्ट किया कि अखिलेश यादव सरकार पर जितने ज्यादा आरोप लगाएंगे, 2017 से पहले और 2017 के बाद की स्थिति की उतनी ही अधिक तुलना की जाएगी। निषाद ने कहा कि चाहे वह रोजगार देने का मुद्दा हो, भर्ती आयोग की पारदर्शिता की बात हो या फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था हो, हर मोर्चे पर 2017 से पहले और 2017 के बाद का अंतर जनता को साफ दिखाई देगा।