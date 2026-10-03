3 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सहारनपुर

‘हम आए तो सब ठीक कर देंगे’, UCC से लेकर चुनाव आयोग तक इमरान मसूद ने भाजपा को जमकर घेरा

Imran Masood Statement: यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने भाजपा और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। जानिए उन्होंने UCC और ज्ञानेश कुमार को लेकर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं।
less than 1 minute read
Google source verification

सहारनपुर

image

Mohsina Bano

Oct 03, 2026

Imran Masood Statement, SP Congress Alliance,

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद (फोटो - एएनआई)

Imran Masood Slams Election Commission: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने समान नागरिक संहिता यानी UCC और चुनाव आयोग को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने उत्तराखंड में UCC लागू होने को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे क्या बदलाव आया। इसके साथ ही उन्होंने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर भी चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। इमरान मसूद ने कहा कि भाजपा लोगों को ऐसे मुद्दों में उलझाए रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद इन सभी मामलों को ठीक करेगी।

खबर अपडेट की जा रही है...

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2026 01:22 pm

Published on:

03 Oct 2026 12:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / ‘हम आए तो सब ठीक कर देंगे’, UCC से लेकर चुनाव आयोग तक इमरान मसूद ने भाजपा को जमकर घेरा

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दुल्हन लाने के लिए मांगी 75 लाख की BMW पर आया दिल ! नहीं लौटाई तो पुलिस ने किया गिरफ्तार

Saharanpur news
सहारनपुर

सहारनपुर में बच्चे को डांटने पर बिगड़ी बात, पत्नी बोली- पति ने बेल्ट से पीटा, शिकायत के बाद फरार

Saharanpur news
सहारनपुर

सहारनपुर में स्कूटी को दूर तक घसीट ले गई कार, बिजली के खंभे भी तोड़े; 2 महिलाएं घायल

road accident
सहारनपुर

स्त्री अपनी पहचान और संवेदना के साथ आगे बढ़े: कोठारी

Stree-Deh-Se-Aage
सहारनपुर

स्त्री : देह से आगे : स्त्री को देह नहीं, संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में देखने की जरूरत

Stree Deh Se Aage Event
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.