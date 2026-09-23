स्त्री : देह से आगे : स्त्री को देह नहीं, संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में देखने की जरूरत

‘स्त्री : देह से आगे’ विषय पर गुलाब कोठारी ने कहा कि स्त्री को केवल उसकी देह, भूमिका या सामाजिक पहचान तक सीमित करके देखना उसके व्यक्तित्व के साथ अन्याय है। स्त्री संवेदना, सृजन, विचार और निर्णय की स्वतंत्र शक्ति रखती है। वह परिवार और समाज को दिशा देने वाली चेतना है। इसलिए उसके अस्तित्व को केवल बाहरी रूप या पारंपरिक भूमिकाओं के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता।