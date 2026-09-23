स्त्री देह नहीं, चेतना है; संस्कारों से भविष्य गढ़ती है : गुलाब कोठारी

Gulab Kothari speech Stree Deh Se Aage: स्त्री को केवल परिवार की धुरी मानना उसके व्यापक स्वरूप को सीमित करना है। वह संस्कार, चेतना और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण की आधारशिला है। संतान को मनुष्य बनाने की प्रक्रिया मां से शुरू होती है और उसके दिए संस्कार आगे चलकर समाज और राष्ट्र की दिशा तय करते हैं। इसलिए बेटियों को केवल परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखना चाहिए। यह विचार पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने बुधवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान भगवानपुर स्थित क्वांटम विश्वविद्यालय में ‘स्त्री : देह से आगे’ विषय पर आयोजित विवेचन कार्यक्रम में व्यक्त किए।