मेरठ में BJP अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत को खड़े रहे बीजेपी नेता, सिवाया टोल पर बिना रुके निकल गया काफिला

Nitin Nabin:मेरठ से सहारनपुर जा रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के काफिले के स्वागत के लिए सिवाया टोल प्लाजा पर बीजेपी के कई नेता खड़े रहे, लेकिन उनका काफिला बिना रुके आगे निकल गया। यहां बीजेपी नेता संगीत सिंह सोम, जिलाध्यक्ष हरवीर पाल और जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी समेत कई नेता मौजूद थे। स्वागत के लिए फूलों से सजा बुलडोजर भी खड़ा किया गया था। इससे पहले मेरठ में नितिन नवीन के स्वागत में कई बुलडोजरों का इस्तेमाल हुआ था। अब बुलडोजर को लेकर बीजेपी के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों को लेकर भी यह मुद्दा चर्चा में है।