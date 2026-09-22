मेरठ में BJP अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत को खड़े रहे बीजेपी नेता, सिवाया टोल पर बिना रुके निकल गया काफिला

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन। (Photo- IANS)
Nitin Nabin:मेरठ से सहारनपुर जा रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के काफिले के स्वागत के लिए सिवाया टोल प्लाजा पर बीजेपी के कई नेता खड़े रहे, लेकिन उनका काफिला बिना रुके आगे निकल गया। यहां बीजेपी नेता संगीत सिंह सोम, जिलाध्यक्ष हरवीर पाल और जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी समेत कई नेता मौजूद थे। स्वागत के लिए फूलों से सजा बुलडोजर भी खड़ा किया गया था। इससे पहले मेरठ में नितिन नवीन के स्वागत में कई बुलडोजरों का इस्तेमाल हुआ था। अब बुलडोजर को लेकर बीजेपी के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों को लेकर भी यह मुद्दा चर्चा में है।
नितिन नबीन मुजफ्फरनगर में पहली बार पहुंचे इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर सहारनपुर जाते समय नितिन नबीन जौली बाईपास स्थित टाटा मोटर्स के पास रुके। इस दौरान पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान, स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल, मंत्री नरेंद्र कश्यप समेत कई पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वागत के दौरान नितिन नबीन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह 2027 के आगाज का संदेश दे रहा है।
पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। वह सहारनपुर मंडल की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। सहारनपुर रवाना होने से पहले खतौली में भी उनका स्वागत किया गया। इसके बाद जिले में अलग-अलग जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया।
स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने बताया कि नितिन नबीन का जिले में यह पहला कार्यक्रम था। उनके मुताबिक, सहारनपुर जाते समय वह मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र में रुके। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों ने उनका स्वागत किया।
नितिन नबीन का दौरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के संगठन से जुड़े कार्यक्रमों के बीच हो रहा है। 21 सितंबर को मेरठ और 22 सितंबर को सहारनपुर में संगठन से जुड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। इनमें सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ अलग-अलग बैठकें होनी हैं।
मुजफ्फरनगर का कार्यक्रम पूरा करने के बाद नितिन नबीन सहारनपुर के लिए रवाना हो गए। वहां संगठनात्मक बैठकों के साथ पुराने और मौजूदा पार्टी नेताओं से संवाद का कार्यक्रम भी तय है।
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