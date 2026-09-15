Huda Jariwala News: बुलडोजर कार्रवाई के बाद हुदा जरीवाला से मिलने पहुंचे जूनेद, सहारनपुर में फिर गरमाया मामला

जेल से रिहाई के बाद हुदा जरीवाला ने सहारनपुर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर खुलकर बात की। जरीवाला ने कहा कि उन्होंने डीएम को ‘क्रिमिनल’ कहा था और वह अपने बयान पर कायम हैं। उनका कहना था कि मस्जिद को ध्वस्त करना उनके नजरिए में ‘क्रिमिनल एक्टिविटी’ है। उन्होंने कहा कि जहां भी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जाएगा, वह वहां सबसे पहले पहुंचेंगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी मंदिर को गिराया जा रहा होगा तो वहां भी वह पहुंचेंगी। जरीवाला ने कहा कि उन्हें एक बार जेल भेजा गया है, जरूरत पड़ी तो सौ बार भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने धार्मिक स्थलों को लेकर कहा कि मंदिर, मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचने पर वह उसके खिलाफ आवाज उठाएंगी।