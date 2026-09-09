‘विपक्ष को न्यायालय पर भरोसा नहीं’, सहारनपुर मस्जिद विवाद मामले को लेकर बोले BJP विधायक नंद किशोर गुर्जर

पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने भी सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि क्या अब भाजपा नेताओं को धमकाने की कोशिश की जा रही है। संगीत सोम ने कहा कि वह साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि 2027 में भाजपा हर हाल में सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने सहारनपुर की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से एक इमारत का निर्माण किया गया था और वहां डाकखाना संचालित हो रहा था। उन्होंने यह भी दावा किया कि इमारत में दुकानें किराए पर दी गई थीं।