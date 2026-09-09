‘विपक्ष को न्यायालय पर भरोसा नहीं’, सहारनपुर मस्जिद विवाद मामले को लेकर बोले BJP विधायक नंद किशोर गुर्जर

BJP विधायक नंद किशोर गुर्जर- फोटो-IANS
Saharanpur Mosque Demolition: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। मामले को लेकर भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासन ने न्यायालय के आदेश के तहत कार्रवाई की है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है।
भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सहारनपुर मस्जिद विवाद को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों की ओर से माहौल बिगाड़ने और बवाल कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति की सच्चाई यह है कि राष्ट्रवादी मुस्लिम ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर वोट नहीं देने वाला है। गुर्जर ने कहा कि जहां भी न्यायालय के आदेश के तहत कोई अवैध निर्माण पाया जा रहा है, वहां उसे ध्वस्त किया जा रहा है।
भाजपा विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश में जो भी अवैध निर्माण करेगा, उसके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि सहारनपुर में भी कार्रवाई न्यायालय के आदेश के तहत की गई है। उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि अफसोस की बात है कि विपक्ष को न्यायालय पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार देश और प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं पर सवाल उठाता रहा है। गुर्जर के मुताबिक, इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश की जनता विपक्ष को माफ नहीं करेगी।
भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने भी सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले को लेकर कोई पक्ष न्यायालय पहुंचा है, तो सरकार भी अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को विधि सम्मत बताया।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सहारनपुर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। राजभर ने कहा कि जब संबंधित निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया गया था, तब उसका जवाब दिया जाना चाहिए था। उन्होंने विपक्ष की ओर से मामले को उठाए जाने को अशोभनीय राजनीति करार दिया।
पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने भी सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि क्या अब भाजपा नेताओं को धमकाने की कोशिश की जा रही है। संगीत सोम ने कहा कि वह साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि 2027 में भाजपा हर हाल में सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने सहारनपुर की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से एक इमारत का निर्माण किया गया था और वहां डाकखाना संचालित हो रहा था। उन्होंने यह भी दावा किया कि इमारत में दुकानें किराए पर दी गई थीं।
संगीत सोम ने सवाल उठाया कि यदि किसी ने सरकारी जमीन पर इमारत बनाकर उस पर कब्जा कर रखा है, तो क्या ऐसी इमारत के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर कानून के तहत कार्रवाई होना स्वाभाविक है। सहारनपुर मामले को लेकर भाजपा नेताओं ने एक सुर में कहा कि प्रशासन ने न्यायालय के आदेश और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की है।
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