‘अखिलेश यादव का दर्द केवल वोट बैंक की राजनीति तक सीमित’, सहारनपुर में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई पर बोले सिद्धार्थ नाथ सिंह

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अवैध निर्माण हटाए जाने पर भी पार्टी आपत्ति जता रही है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है और राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है। BJP विधायक ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की इस पूरे मामले में आपत्ति विकास या जनहित से जुड़ी नहीं है, बल्कि इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का दर्द केवल वोट बैंक की राजनीति तक सीमित है।