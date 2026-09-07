‘तुष्टिकरण की राजनीति’ कर रहा विपक्ष; सहारनपुर जाने वाले कांग्रेस और सपा प्रतिनिधिमंडलों पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का बयान

मस्जिद को लेकर विवाद पिछले महीने शुरू हुआ था। उस समय सिटी मजिस्ट्रेट ने कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए उसे गिराने का आदेश दिया था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को जिला और सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। कोर्ट ने शुरुआत में सिटी मजिस्ट्रेट के गिराने के आदेश पर रोक लगा दी थी। हालांकि, शुक्रवार को जिला और सत्र न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद प्रशासन ने शनिवार को मस्जिद गिराने की कार्रवाई की।