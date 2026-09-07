भाजपा सरकार के 100 दिन से ज्यादा नहीं बचे, अखिलेश यादव बोले- मस्जिद गिराने की कार्रवाई 12 घंटे में हुई, तो अब न्याय कैसे मिलेगा?

Saharanpur Mosque Demolition: उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर मस्जिद गिराए जाने का मामला गरमा गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने औरैया के बिधूना में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार पर संविधान और कानून के मुताबिक काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए रोजगार, महंगाई, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठाए। सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने की कार्रवाई को लेकर अखिलेश ने कहा कि अगर महज 12 घंटे में कार्रवाई कर दी जाएगी और अदालत जाने का मौका नहीं मिलेगा, तो न्याय कैसे मिलेगा? साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के अब 100 दिन से ज्यादा नहीं बचे हैं।