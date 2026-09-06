ओवैसी 20 सितंबर से यूपी में, AIMIM बोली- मुस्लिम वोटों का सिर्फ इस्तेमाल करती है सपा, योगी को तीसरी बार रोकेंगे

AIMIM UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 20 सितंबर से प्रदेश के अलग-अलग जिलों का दौरा शुरू करेंगे। इस दौरान वह जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से संवाद करेंगे। मेरठ में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने चुनावी रणनीति का खुलासा करते हुए समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम वोटों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। वहीं सहारनपुर मस्जिद मामले में उन्होंने सपा और भाजपा की मिलीभगत पर भी सवाल उठाया।