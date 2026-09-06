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ओवैसी 20 सितंबर से यूपी में, AIMIM बोली- मुस्लिम वोटों का सिर्फ इस्तेमाल करती है सपा, योगी को तीसरी बार रोकेंगे

UP Assembly Election: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 20 सितंबर से यूपी में चुनावी दौरा शुरू करेंगे। मेरठ में शादाब चौहान ने सपा पर मुस्लिम वोटों के इस्तेमाल का आरोप लगाया और सहारनपुर मस्जिद मामले में सपा-भाजपा की मिलीभगत पर सवाल उठाए।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Sep 06, 2026

Asaduddin Owaisi

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Photo-IANS)

AIMIM UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 20 सितंबर से प्रदेश के अलग-अलग जिलों का दौरा शुरू करेंगे। इस दौरान वह जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से संवाद करेंगे। मेरठ में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने चुनावी रणनीति का खुलासा करते हुए समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम वोटों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। वहीं सहारनपुर मस्जिद मामले में उन्होंने सपा और भाजपा की मिलीभगत पर भी सवाल उठाया।

20 सितंबर से ओवैसी का दौरा

प्रवक्ता शादाब चौहान ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी 20 सितंबर को कानपुर पहुंचेंगे। इसके बाद 27 सितंबर को श्रावस्ती और 11 अक्टूबर को आजमगढ़ का दौरा करेंगे। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर की शुरुआत में मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी उनके कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। पार्टी इन दौरों के जरिए जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क बढ़ाने की तैयारी में है।

सपा मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल करती है- शादाब चौहान

मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शादाब चौहान ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम का लक्ष्य भाजपा को हराना और सेक्युलर वोटों के बंटवारे को रोकना है। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन को लेकर पार्टी के रास्ते सभी के लिए खुले हैं।

योगी को तीसरी बार रोकने का दावा

एआईएमआईएम ने साफ किया है कि उसका मुख्य लक्ष्य भाजपा को हराना है। पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री न बनें। इसके लिए पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर काम करने और जनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी में है। शादाब चौहान ने बताया कि चुनावी तैयारियों को लेकर जल्द ही आगे की रणनीति भी सामने रखी जाएगी।

मस्जिद को अवैध बताकर कार्रवाई की गई

शादाब चौहान ने सहारनपुर में मस्जिद तोड़े जाने के मामले को लेकर भी विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिद को अवैध बताकर कार्रवाई की गई, जबकि अन्य धार्मिक स्थलों की जांच को लेकर सवाल उठते हैं। उन्होंने हाल ही में अखिलेश यादव के सहारनपुर दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बाद रात के अंधेरे में कार्रवाई की गई।

सपा-भाजपा की मिलीभगत का सवाल

शादाब चौहान ने सहारनपुर की कार्रवाई को लेकर सपा और भाजपा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि कहीं दोनों दलों के बीच मिलीभगत तो नहीं है। एआईएमआईएम ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पार्टी का कहना है कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

शादाब चौहान ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी जमीनी स्तर पर तैयारियां कर रही है। जनसंपर्क अभियान लगातार चलाया जाएगा। एआईएमआईएम जल्द यह बताएगी कि प्रदेश की किन-किन विधानसभा सीटों पर उसके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी।

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Updated on:

06 Sept 2026 09:59 am

Published on:

06 Sept 2026 09:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ओवैसी 20 सितंबर से यूपी में, AIMIM बोली- मुस्लिम वोटों का सिर्फ इस्तेमाल करती है सपा, योगी को तीसरी बार रोकेंगे

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