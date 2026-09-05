UP Special TET 2026: यूपी स्पेशल TET के लिए OTR रजिस्ट्रेशन शुरू, 3 नवंबर को होगी परीक्षा; जानिए पूरी डिटेल

UP Special TET 2026: उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और विशेष शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूपी स्पेशल टीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार आवेदन फॉर्म भरने से पहले सभी अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर पूरा करना अनिवार्य होगा।