UP Special TET 2026: यूपी स्पेशल TET के लिए OTR रजिस्ट्रेशन शुरू, 3 नवंबर को होगी परीक्षा; जानिए पूरी डिटेल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो पत्रिका)
UP Special TET 2026: उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और विशेष शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूपी स्पेशल टीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार आवेदन फॉर्म भरने से पहले सभी अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर पूरा करना अनिवार्य होगा।
यह परीक्षा सेवारत योग्य शिक्षकों के लिए निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जा रही है। अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के करीब 2500 विशेष शिक्षकों और सहायक अध्यापकों को इस विशेष परीक्षा के दायरे में शामिल किया गया है।
योग्य अभ्यर्थी केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया के दौरान कार्यरत शिक्षकों को जहां भी लागू हो अपना EHRMS कोड दर्ज करना होगा। वहीं दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षक अपना सक्रिय CRR नंबर और RCI पंजीकरण प्रमाण-पत्र का विवरण दर्ज करेंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि फाइनल सबमिशन के बाद वर्ग, उपवर्ग, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरणों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा इसलिए कैंडिडेट्स फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी विवरण अच्छी तरह जांच लें।
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