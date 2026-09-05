5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

UP Special TET 2026: यूपी स्पेशल TET के लिए OTR रजिस्ट्रेशन शुरू, 3 नवंबर को होगी परीक्षा; जानिए पूरी डिटेल

UP Special TET 2026 OTR Registration Start: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी स्पेशल टीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohsina Bano

Sep 05, 2026

CM Yogi Adityanath, UP Special TET 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो पत्रिका)

UP Special TET 2026: उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और विशेष शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूपी स्पेशल टीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार आवेदन फॉर्म भरने से पहले सभी अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर पूरा करना अनिवार्य होगा।

लगभग 2500 विशेष शिक्षकों को मिलेगा लाभ

यह परीक्षा सेवारत योग्य शिक्षकों के लिए निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जा रही है। अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के करीब 2500 विशेष शिक्षकों और सहायक अध्यापकों को इस विशेष परीक्षा के दायरे में शामिल किया गया है।

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

  • ऑनलाइन OTR रजिस्ट्रेशन और आवेदन शुरू: 5 सितंबर, 2026
  • आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख: 4 अक्टूबर, 2026
  • आवेदन फॉर्म में संशोधन की अंतिम तिथि: 8 अक्टूबर, 2026
  • यूपी स्पेशल टीईटी परीक्षा की तारीख: 3 नवंबर, 2026

फॉर्म भरते समय रखें खास ध्यान

योग्य अभ्यर्थी केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया के दौरान कार्यरत शिक्षकों को जहां भी लागू हो अपना EHRMS कोड दर्ज करना होगा। वहीं दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षक अपना सक्रिय CRR नंबर और RCI पंजीकरण प्रमाण-पत्र का विवरण दर्ज करेंगे।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल upessc.up.gov.in पर जाएं।
  • पोर्टल पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रक्रिया पूरी करें।
  • इसके बाद लॉगिन करके स्पेशल टीईटी 2026 के आवेदन फॉर्म पर जाएं।
  • अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी सही जानकारियां दर्ज करें।
  • निर्धारित प्रारूप में फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  • परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
  • फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारियों की दोबारा जांच कर लें और फाइनल प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि फाइनल सबमिशन के बाद वर्ग, उपवर्ग, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरणों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा इसलिए कैंडिडेट्स फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी विवरण अच्छी तरह जांच लें।

India Post Recruitment 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका, डाक विभाग में 25 हजार पदों पर निकली बंपर भर्ती; जानें पूरी डिटेल

ये भी पढ़ें
India Post GDS Recruitment 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

शिक्षा

Exam

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Sept 2026 08:21 pm

Published on:

05 Sept 2026 08:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Special TET 2026: यूपी स्पेशल TET के लिए OTR रजिस्ट्रेशन शुरू, 3 नवंबर को होगी परीक्षा; जानिए पूरी डिटेल

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

स्वतंत्र भारद्वाज पर POCSO FIR दर्ज, राजेंद्र पाल गौतम बोले- वो खुलेआम आतंक फैलाता है, वह आतंकवादी है

swatantra bhardwaj
लखनऊ

UP Panchayat Election: उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान बनने के लिए कितनी होनी चाहिए उम्र? कौन लड़ सकता है चुनाव, जानें पूरी योग्यता

Panchayat election
लखनऊ

सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन: इमरान प्रतापगढ़ी ने कार्रवाई पर उठाए सवाल, बोले- सरकार की नजर में हर मुसलमान अवैध

Imran Pratapgarhi, Saharanpur Masjid Demolition, UP News
लखनऊ

विनोद तावड़े का पहला लखनऊ दौरा, ‘स्वागत नहीं बूथ मजबूत करो’ का संदेश

BJP Mission 2027
लखनऊ

अमित अस्थाना की मौत के बाद अपनों में दर्द, एनटीईपी कर्मचारियों ने उठाई निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग

लंबित पेट्रोल भुगतान और निजी संसाधनों से काम करने की मजबूरी के बीच संगठन ने कहा-व्यवस्था में सुधार के लिए एकजुट प्रयास जरूरी  (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group) 
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.