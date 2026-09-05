BJP Mission 2027: विनोद तावड़े का लखनऊ से मिशन 2027 का संदेश, NDA की ताकत से जीतेंगे चुनाव

तावड़े ने भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी की असली ताकत बताते हुए कहा कि किसी भी चुनावी सफलता के पीछे कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठनात्मक अनुशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी एनडीए के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि जनता के बीच लगातार सक्रिय रहना और विकास की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाना भी है। पार्टी कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की गई कि वे बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें और जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखें।