5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

BJP Mission 2027: विनोद तावड़े का लखनऊ से मिशन 2027 का संदेश, NDA की ताकत से जीतेंगे चुनाव

UP Election 2027: भाजपा के नवनियुक्त यूपी प्रभारी विनोद तावड़े आज पहली बार लखनऊ पहुंचे । 2027 चुनाव से पहले संगठन, बूथ मैनेजमेंट और सरकार-संगठन समन्वय पर मंथन होगा।
6 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Sep 05, 2026

BJP Mission 2027

मोदी के नेतृत्व, योगी के विकास और कार्यकर्ताओं की ताकत पर भरोसा; सपा के PDA पर भी साधा निशाना (फोटो सोर्स :Ritesh Singh )

BJP State In-charge: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने लखनऊ पहुंचते ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति और राजनीतिक प्राथमिकताओं का स्पष्ट संदेश दिया। भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास और एनडीए कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक ताकत का उल्लेख करते हुए कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा।

विनोद तावड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति उसका संगठन और कार्यकर्ता हैं, जो देश और प्रदेश के विकास के लिए लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संगठन को और मजबूत करते हुए आगामी चुनाव की तैयारियों को गति देने का संदेश भी उनके बयान से साफ दिखाई दिया।

भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और यूपी प्रभारी के रूप में तावड़े का लखनऊ दौरा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके पार्टी कार्यालय पहुंचने के दौरान उत्तर प्रदेश भाजपा की नई टीम के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश संगठन से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं में नए चुनावी अभियान को लेकर उत्साह दिखाई दिया।

मोदी के नेतृत्व को बताया पार्टी की सबसे बड़ी ताकत

विनोद तावड़े ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी संगठनात्मक पहचान को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा और संगठनात्मक ढांचा देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार विस्तार कर रहा है।

तावड़े ने भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी की असली ताकत बताते हुए कहा कि किसी भी चुनावी सफलता के पीछे कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठनात्मक अनुशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी एनडीए के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि जनता के बीच लगातार सक्रिय रहना और विकास की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाना भी है। पार्टी कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की गई कि वे बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें और जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखें।

योगी सरकार के विकास कार्यों का किया उल्लेख

उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के विकास की गति बढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को नई दिशा मिली है और सरकार प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

भाजपा की चुनावी रणनीति में केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहने की संभावना है। तावड़े के बयान से यह भी संकेत मिला कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी मोदी और योगी के नेतृत्व के साथ संगठनात्मक ताकत को प्रमुख आधार बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार और संगठन दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। भाजपा संगठन की कोशिश होगी कि सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।

पंकज चौधरी के निर्देशन में चुनावी तैयारी

विनोद तावड़े ने उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व और निर्देशन में पार्टी के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एनडीए के कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करने के लिए संगठित होकर काम करेंगे।

तावड़े ने कहा कि भाजपा का संगठन चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर तैयार होगा। बूथ, मंडल और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका को मजबूत करने के साथ जनता तक पार्टी की राजनीतिक और विकास संबंधी बातों को पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा।

‘अगले पांच साल जनता को समर्पित करने का संकल्प’

विनोद तावड़े ने कहा कि भाजपा और एनडीए कार्यकर्ता चुनाव जीतने के बाद भी जनता की सेवा के लिए खुद को समर्पित रखेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य अगले पांच वर्षों तक उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों और पार्टी की नीतियों को रखने की अपील की। भाजपा की रणनीति में चुनाव से पहले जनसंपर्क और संगठन के बीच संवाद बढ़ाना अहम माना जा रहा है। तावड़े के मुताबिक, कार्यकर्ताओं की ऊर्जा और जनता के साथ सीधा संवाद ही भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। इसी आधार पर पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा कर रही है।

सपा के PDA पर साधा राजनीतिक निशाना

विनोद तावड़े ने अपने बयान में समाजवादी पार्टी के PDA अभियान पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सपा के PDA को राजनीतिक रूप से चुनौती देगी और उसे सफल नहीं होने देगी।

तावड़े ने सपा के PDA को लेकर अपनी अलग व्याख्या भी प्रस्तुत की और कहा कि इसका मतलब “पराया धन अपना” है। यह उनका राजनीतिक आरोप और विपक्ष पर हमला था। भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरणों को लेकर लंबे समय से मुकाबला रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा और प्रमुख हो सकता है। 

समाजवादी पार्टी जहां PDA को पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के सामाजिक-राजनीतिक गठजोड़ के रूप में प्रस्तुत करती रही है, वहीं भाजपा लगातार इस अभियान की राजनीतिक व्याख्या करते हुए उस पर सवाल उठाती रही है। तावड़े के बयान से साफ है कि आगामी चुनावी मुकाबले में PDA भी प्रमुख राजनीतिक मुद्दों में शामिल रह सकता है।

नई टीम के साथ संगठनात्मक संदेश

लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में उत्तर प्रदेश भाजपा की नई टीम के पदाधिकारी भी पहुंचे। प्रदेश संगठन से जुड़े नेताओं की मौजूदगी ने इस दौरे को केवल औपचारिक मुलाकात तक सीमित नहीं रहने दिया। इसे संगठन के नए चरण की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है।

विनोद तावड़े के सामने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय और एकजुट बनाए रखना बड़ी जिम्मेदारी होगी। भाजपा के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में मजबूत स्थानीय नेटवर्क और कार्यकर्ताओं की सक्रियता आगामी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। प्रदेश प्रभारी के तौर पर तावड़े का जोर संगठनात्मक फीडबैक लेने, कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाने और सरकार तथा संगठन के बीच समन्वय को मजबूत करने पर रहने की संभावना है।

2027 से पहले लखनऊ दौरे के राजनीतिक मायने

विनोद तावड़े का लखनऊ दौरा ऐसे समय हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है, जबकि विपक्ष भी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। ऐसे माहौल में तावड़े का संदेश भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए स्पष्ट है-संगठन को मजबूत करना है, बूथ तक पहुंच बनानी है और एनडीए की ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरना है।

मोदी के नेतृत्व, योगी सरकार के विकास कार्यों और संगठन की ताकत को केंद्र में रखकर भाजपा आगामी चुनाव की रणनीति आगे बढ़ाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। वहीं सपा के PDA अभियान पर तावड़े के हमले से यह भी स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरणों और विकास के मुद्दों पर जोरदार राजनीतिक बहस देखने को मिल सकती है।

लखनऊ से दिया चुनावी संदेश

कुल मिलाकर, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने अपने लखनऊ दौरे के दौरान पार्टी की चुनावी दिशा का संकेत दे दिया है। उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं की ताकत पर भरोसा जताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की तथा आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया।

साथ ही विपक्षी समाजवादी पार्टी के PDA अभियान पर हमला कर उन्होंने यह भी संकेत दिया कि 2027 का राजनीतिक मुकाबला केवल विकास कार्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक विमर्श भी चुनावी मैदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब भाजपा की नई संगठनात्मक टीम और यूपी प्रभारी विनोद तावड़े के नेतृत्व में पार्टी किस तरह बूथ स्तर तक अपनी रणनीति को मजबूत करती है, इस पर उत्तर प्रदेश की राजनीति की नजर रहेगी। 

जंतर-मंतर झड़प पर बोले मंत्री ओपी राजभर, उपद्रवियों और राजनीतिक लोगों ने बिगाड़ा माहौल, छात्र निर्दोष

ये भी पढ़ें
मंत्री ने कहा-छात्रों ने नहीं तोड़ी गाड़ियां और न फेंके पत्थर, राजनीतिक तत्वों के पहुंचने के बाद बिगड़ा माहौल (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Sept 2026 04:25 pm

Published on:

05 Sept 2026 04:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / BJP Mission 2027: विनोद तावड़े का लखनऊ से मिशन 2027 का संदेश, NDA की ताकत से जीतेंगे चुनाव

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अमित अस्थाना की मौत के बाद अपनों में दर्द, एनटीईपी कर्मचारियों ने उठाई निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग

लंबित पेट्रोल भुगतान और निजी संसाधनों से काम करने की मजबूरी के बीच संगठन ने कहा-व्यवस्था में सुधार के लिए एकजुट प्रयास जरूरी  (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group) 
लखनऊ

सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन: भड़कीं बसपा सुप्रीमो मायावती, बोलीं- अवैध बताकर ढहाने का अभियान तुरंत रोके सरकार

BSP Mayawati
लखनऊ

शिक्षक दिवस पर सपा छात्र सभा का हल्ला बोल, ‘पाठशाला पुकारे’ अभियान से बंद स्कूलों पर सरकार को घेरेगी

5 से 11 सितंबर तक चलेगा ‘छात्र, नौजवान एवं PDA जागरूकता अभियान’, पेपर लीक, फीस वृद्धि, रोजगार और आरक्षण समेत शिक्षा से जुड़े मुद्दे होंगे केंद्र में (फोटो सोर्स :Akhilesh Yadav/x )
लखनऊ

बुढ़ाना में RLD का पुराना वोट बैंक कितना मजबूत, जाट-मुस्लिम समीकरण बदला तो BJP गठबंधन को कितना फायदा?

Akhilesh Yadav Jayant Chaudhary Jat Gurjar Politics
लखनऊ

जंतर-मंतर हिंसा पर ओपी राजभर का बड़ा दावा, छात्रों नहीं उपद्रवियों ने बिगाड़ा माहौल

मंत्री ने कहा-छात्रों ने नहीं तोड़ी गाड़ियां और न फेंके पत्थर, राजनीतिक तत्वों के पहुंचने के बाद बिगड़ा माहौल (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.