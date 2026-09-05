अमित अस्थाना की मौत के बाद अपनों में दर्द, NTEP कर्मचारियों ने उठाई निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग

बैठक में वेतन भुगतान से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। कर्मचारियों के अनुसार, समय पर वेतन और अन्य स्वीकृत मदों का भुगतान कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। वहीं, लंबित भुगतानों के कारण निजी स्तर पर खर्च करने की स्थिति बनने से कर्मचारियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ सकता है। संगठन ने मांग की कि संबंधित विभाग कर्मचारियों से जुड़े लंबित भुगतान और कार्य व्यवस्था की समस्याओं की समीक्षा करे तथा जहां भी आवश्यक हो, समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए। कर्मचारियों ने कहा कि विभागीय कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए व्यवस्थागत कमियों को दूर करना जरूरी है।

‘सवाल व्यवस्था से है, व्यक्ति से नहीं’