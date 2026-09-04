यूपी में फिर सक्रिय हुआ मानसून: नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ समेत कई जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी

सोशल मीडिया पर लोगों ने बारिश के वीडियो साझा किए। गुरुग्राम और गाजियाबाद के लोनी जैसे इलाकों में जलभराव की शिकायतें सामने आईं। पिछले अनुभवों को याद करते हुए कई नागरिकों ने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाए। नोएडा में भी कई सड़कों पर पानी भरने की खबरें आईं।

मौसम विभाग ने आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तेज हवाओं और भारी बारिश के दौरान खुले में न निकलने, कमजोर संरचनाओं से दूर रहने और बिजली के खंभों के पास न जाने की सलाह दी गई है। किसानों को भी फसलों की सुरक्षा के उपाय अपनाने को कहा गया है।