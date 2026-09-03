Lucknow Accident: लेखराज मेट्रो स्टेशन के पास गहरे नाले में गिरी अनियंत्रित कार, मची अफरा-तफरी

पुलिस की जांच में अब हादसे के कारणों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रारंभिक स्तर पर कार के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है, लेकिन वाहन किस वजह से नियंत्रण से बाहर हुआ, इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। संभावित कारणों में चालक का वाहन से नियंत्रण खोना या सड़क की परिस्थितियां शामिल हो सकती हैं, लेकिन जब तक पुलिस की जांच में कोई तथ्य सामने नहीं आता, तब तक हादसे की वजह को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पुलिस वाहन की स्थिति और घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। साथ ही हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जानकारी जुटाई जा रही है।