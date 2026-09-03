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Lucknow Accident: लेखराज मेट्रो स्टेशन के पास गहरे नाले में गिरी अनियंत्रित कार, मची अफरा-तफरी

Lucknow Lekhraj Metro Station: लखनऊ के लेखराज मेट्रो स्टेशन के पास अनियंत्रित कार गहरे नाले में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मची, पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू की।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Sep 03, 2026

हादसे के बाद मौके पर जुटी भीड़, स्थानीय लोगों ने राहत-बचाव की कोशिश की; पुलिस ने शुरू की जांच (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

हादसे के बाद मौके पर जुटी भीड़, स्थानीय लोगों ने राहत-बचाव की कोशिश की; पुलिस ने शुरू की जांच (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Lucknow Lekhraj Metro Station Car Accident: राजधानी लखनऊ में लेखराज मेट्रो स्टेशन के पास गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक अनियंत्रित कार सड़क किनारे स्थित गहरे नाले में जा गिरी। अचानक हुए हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत और बचाव की कोशिश शुरू करते हुए पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी।

हादसा किस वजह से हुआ, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। प्रारंभिक तौर पर कार के अनियंत्रित होने के बाद नाले में गिरने की बात सामने आई है। पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। वहीं, हादसे के बाद मौके पर काफी देर तक लोगों की भीड़ जुटी रही और हर कोई कार में सवार लोगों की स्थिति जानने को लेकर चिंतित नजर आया।

अचानक नाले में जा गिरी कार

प्रत्यक्ष घटनाक्रम के अनुसार, लेखराज मेट्रो स्टेशन के आसपास कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गहरे नाले में जा गिरी। कार के नाले में गिरते ही आसपास मौजूद लोगों का ध्यान घटनास्थल की ओर गया। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए।

हादसा ऐसे स्थान पर हुआ, जहां आमतौर पर लोगों और वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। कार के नाले में गिरने के बाद आसपास के लोगों ने अपने स्तर से राहत-बचाव का प्रयास शुरू किया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया।

सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस की प्राथमिकता हादसे की वास्तविक स्थिति का पता लगाने और कार में सवार लोगों की जानकारी जुटाने की रही। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से भी घटना के संबंध में जानकारी ली। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हादसे के समय कार में कितने लोग सवार थे। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि कार में सवार किसी व्यक्ति को चोट आई है या नहीं। फिलहाल घायलों की संख्या अथवा किसी व्यक्ति के घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

राहत-बचाव में जुटे स्थानीय लोग

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मानवीय पहल करते हुए राहत-बचाव की कोशिश की। कार के नाले में गिरने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर एकत्र हो गए। लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ ही अपने स्तर पर भी मदद का प्रयास किया। स्थानीय लोगों की सक्रियता के चलते घटना की सूचना पुलिस तक तेजी से पहुंची। हादसे के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों में चिंता का माहौल रहा। हर कोई यह जानने का प्रयास कर रहा था कि कार में सवार लोग सुरक्षित हैं या नहीं।

हादसे के कारणों की जांच जारी

पुलिस की जांच में अब हादसे के कारणों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रारंभिक स्तर पर कार के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है, लेकिन वाहन किस वजह से नियंत्रण से बाहर हुआ, इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। संभावित कारणों में चालक का वाहन से नियंत्रण खोना या सड़क की परिस्थितियां शामिल हो सकती हैं, लेकिन जब तक पुलिस की जांच में कोई तथ्य सामने नहीं आता, तब तक हादसे की वजह को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पुलिस वाहन की स्थिति और घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। साथ ही हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

सवारियों की स्थिति पर बनी हुई नजर

हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल कार में सवार लोगों की संख्या और उनकी स्थिति को लेकर बना हुआ है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हादसे के समय कार में कितने लोग मौजूद थे। इसी तरह किसी के घायल होने अथवा सुरक्षित बचने की आधिकारिक जानकारी भी फिलहाल सामने नहीं आई है। पुलिस की जांच और मौके की कार्रवाई के बाद ही इस संबंध में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। प्रशासन की ओर से भी घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है।

शहर में सड़क सुरक्षा पर फिर सवाल

लेखराज मेट्रो स्टेशन जैसे व्यस्त इलाके के पास कार के गहरे नाले में गिरने की घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और ऐसे स्थानों पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राजधानी में सड़कों के किनारे मौजूद नाले और खुले अथवा गहरे जलनिकासी मार्ग कई बार वाहन चालकों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं।

हालांकि इस हादसे में नाले की स्थिति या सड़क सुरक्षा व्यवस्था की भूमिका रही है या नहीं, यह जांच का विषय है। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी। फिलहाल लेखराज मेट्रो स्टेशन के पास हुए इस हादसे ने इलाके में हलचल पैदा कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कार में सवार लोगों की संख्या तथा उनकी स्थिति को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। आधिकारिक पुष्टि के बाद ही हादसे में घायल या सुरक्षित लोगों की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

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Updated on:

03 Sept 2026 08:01 pm

Published on:

03 Sept 2026 08:01 pm

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