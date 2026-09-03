UP Politics: कौशल किशोर के ‘आत्मसम्मान’ दांव से मलिहाबाद की सियासत गरम, भाजपा के भीतर बढ़ी,जानें नया अपडेट

Kaushal Kishore rally Malihabad: राजधानी से सटे मलिहाबाद और मोहनलालगंज की सियासत में एक बार फिर पूर्व भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर की सक्रियता चर्चा में है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब कौशल किशोर 13 सितंबर को प्रस्तावित ‘आत्मसम्मान रैली’ के जरिए अपने राजनीतिक प्रभाव को नए सिरे से मजबूत करने की कवायद में जुटे नजर आ रहे हैं। उनके हालिया बयानों में भाजपा सरकार के कामकाज को लेकर पिछड़े और दलित वर्गों में कथित नाराजगी का मुद्दा प्रमुखता से उभर रहा है। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे को लेकर भी उनके द्वारा सवाल उठाए जाने की बात सामने आ रही है।