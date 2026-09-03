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सर्राफा बाजार अपडेट: 10 ग्राम सोने के दामों में उछाल, 999 शुद्धता वाली चांदी 2,39,000 रुपये प्रति किलो

Gold Price Today: गुरुवार को सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज हुई। 24 कैरेट सोना 1,56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचा, जबकि चांदी 2,39,000 रुपये प्रति किलो रही आज।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Sep 03, 2026

सोने की बढ़ती कीमतों के बीच ज्वेलरी बाजार में खरीदारी से पहले ग्राहक रेट की जानकारी लेते नजर आए।   (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

सोने की बढ़ती कीमतों के बीच ज्वेलरी बाजार में खरीदारी से पहले ग्राहक रेट की जानकारी लेते नजर आए।   (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Gold Rate: गुरुवार को सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं की चमक एक बार फिर तेज नजर आई। सोने की कीमतों में आए उछाल ने आम खरीदारों से लेकर निवेशकों तक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चौक सर्राफा एसोसिएशन की ओर से जारी बिक्री दरों के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के भाव भी मजबूत बने हुए हैं। चांदी की कीमतों में भी तेजी का रुख देखने को मिला और 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 2,39,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया।

बढ़ती कीमतों के बीच सराफा बाजार में खरीदारी करने वाले ग्राहकों की नजरें लगातार नए रेट पर टिकी हुई हैं। खासकर शादी-विवाह और अन्य मांगलिक आयोजनों के लिए सोने-चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए कीमतों में बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि सराफा कारोबारियों का कहना है कि बाजार में खरीदारी करते समय ग्राहकों को केवल घोषित दर ही नहीं, बल्कि जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्किंग से जुड़े अतिरिक्त शुल्कों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

24 कैरेट सोने ने दिखाई मजबूत चमक

गुरुवार को जारी सर्राफा दरों के अनुसार सबसे शुद्ध माने जाने वाले 24 कैरेट सोने का बिक्री भाव 1,56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। सोने के दामों में मजबूती आने से बाजार में इसकी चर्चा तेज हो गई है। 24 कैरेट सोना आमतौर पर निवेश और उच्च शुद्धता वाले सोने की खरीदारी के लिए प्रमुख विकल्प माना जाता है।

कीमतों में तेजी का सीधा असर उन लोगों पर पड़ता है जो लंबे समय से सोना खरीदने की योजना बना रहे होते हैं। बढ़ते रेट के बीच ग्राहक खरीदारी का सही समय तय करने को लेकर सोच-विचार करते हैं, जबकि निवेशक बाजार की चाल पर नजर बनाए रखते हैं। सराफा बाजार में सोने की कीमतें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के साथ-साथ मांग और अन्य आर्थिक कारकों से भी प्रभावित होती हैं।

22 कैरेट गोल्ड का भाव भी मजबूत

आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों के बीच 22 कैरेट सोने की मांग सबसे अधिक देखी जाती है। गुरुवार को सर्राफा एसोसिएशन की ओर से जारी दर के अनुसार 22 कैरेट सोने का भाव 1,43,600 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। जारी सूची में इसकी शुद्धता 92 प्रतिशत बताई गई है।

शादी-विवाह के मौसम और पारिवारिक आयोजनों में सोने के आभूषणों की खरीदारी बढ़ने से 22 कैरेट सोने की कीमतों पर ग्राहकों की विशेष नजर रहती है। हालांकि किसी भी ज्वेलरी की अंतिम कीमत घोषित सोने के रेट से अधिक हो सकती है, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य लागू शुल्क शामिल होते हैं।

18 कैरेट सोना भी पहुंचा 1,18,500 रुपये

गुरुवार के सर्राफा  अपडेट में 18 कैरेट सोने का बिक्री भाव 1,18,500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। जारी दर के अनुसार इसकी शुद्धता 76 प्रतिशत बताई गई है। डिजाइनर और आधुनिक ज्वेलरी की खरीदारी में 18 कैरेट सोने का उपयोग भी काफी किया जाता है।

ज्वेलरी खरीदते समय ग्राहक अक्सर केवल वजन और कुल कीमत को देखते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार शुद्धता और हॉलमार्क की जानकारी लेना भी बेहद जरूरी है। अलग-अलग कैरेट के सोने की कीमतों में अंतर होने के कारण ग्राहकों को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार खरीदारी करनी चाहिए।

चांदी ने भी दिखाई मजबूती

सोने के साथ-साथ चांदी के बाजार में भी गुरुवार को मजबूत भाव देखने को मिला। 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 2,39,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। चांदी की कीमतों में होने वाला बदलाव निवेशकों के साथ-साथ घरेलू खरीदारी करने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

चांदी का उपयोग केवल आभूषणों तक सीमित नहीं है। पूजा-पाठ, घरेलू उपयोग, उपहार और विभिन्न औद्योगिक जरूरतों में भी इसकी मांग रहती है। यही कारण है कि चांदी के बाजार में कीमतों की हलचल पर कारोबारियों और खरीदारों दोनों की नजर बनी रहती है।

जीएसटी, मेकिंग और हॉलमार्क शुल्क अलग से

सर्राफा एसोसिएशन की ओर से जारी रेट के साथ यह स्पष्ट किया गया है कि जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क से जुड़े शुल्क अतिरिक्त होंगे। इसका मतलब है कि ग्राहक को दुकान पर ज्वेलरी खरीदते समय घोषित सोने या चांदी की दर से अलग अंतिम बिल में अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ सकता है।

आभूषण की डिजाइन और उसकी बनावट के आधार पर मेकिंग चार्ज अलग-अलग हो सकते हैं। इसी तरह जीएसटी और अन्य लागू शुल्कों के कारण अंतिम कीमत में बदलाव होता है। ऐसे में ग्राहकों के लिए जरूरी है कि खरीदारी से पहले ज्वेलरी  से कुल बिल और सभी शुल्कों की स्पष्ट जानकारी ले लें।

बढ़ती कीमतों के बीच खरीदारों की बढ़ी चिंता

सोने की कीमतों में उछाल का असर आम परिवारों की खरीदारी पर भी पड़ सकता है। विशेष रूप से शादी-विवाह की तैयारी कर रहे परिवारों के लिए सोने की बढ़ती कीमतें बजट को प्रभावित कर सकती हैं। पहले से तय बजट में ज्वेलरी खरीदने वालों को अब वजन या डिजाइन में बदलाव करना पड़ सकता है। हालांकि निवेश के नजरिए से सोना और चांदी लंबे समय से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद बड़ी संख्या में लोग कीमती धातुओं को सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में देखते हैं। लेकिन बाजार विशेषज्ञ हमेशा निवेशकों को कीमतों की स्थिति, अपनी आर्थिक क्षमता और जोखिम को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की सलाह देते हैं।

खरीदारी से पहले रेट और हॉलमार्क जरूर जांचें

सर्राफा  बाजार में खरीदारी करते समय ग्राहकों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सोने की शुद्धता की जांच, हॉलमार्क की जानकारी और अंतिम बिल में शामिल सभी शुल्कों को समझना आवश्यक है। घोषित दरों में शहर और स्थानीय बाजार के अनुसार कुछ अंतर भी संभव है। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे ज्वेलरी खरीदने से पहले एक से अधिक प्रतिष्ठानों पर कीमतों और मेकिंग चार्ज की जानकारी लें। खरीदारी के बाद पक्का बिल लेना भी जरूरी है। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर खरीदारी का प्रमाण उपलब्ध रहता है।

सर्राफा बाजार पर टिकी रहेंगी नजरें

गुरुवार को सोने और चांदी के मजबूत भाव ने सर्राफा बाजार में हलचल बढ़ा दी है। 24 कैरेट सोना 1,56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,43,600 रुपये, 18 कैरेट सोना 1,18,500 रुपये और 999 चांदी 2,39,000 रुपये प्रति किलो के स्तर पर दर्ज की गई है।

कीमती धातुओं की कीमतों में आगे भी बदलाव संभव है, इसलिए खरीदारों और निवेशकों की नजरें बाजार की अगली चाल पर बनी रहेंगी। फिलहाल गुरुवार का सराफा अपडेट यही संकेत दे रहा है कि सोने-चांदी की चमक के साथ कीमतों की चमक भी तेज बनी हुई है। खरीदारी करने वालों को सलाह है कि वे अंतिम निर्णय से पहले स्थानीय बाजार की ताजा दरों और सभी अतिरिक्त शुल्कों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।

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Updated on:

03 Sept 2026 09:43 am

Published on:

03 Sept 2026 09:43 am

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