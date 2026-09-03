सर्राफा बाजार अपडेट: 10 ग्राम सोने के दामों में उछाल, 999 शुद्धता वाली चांदी 2,39,000 रुपये प्रति किलो

सोने की कीमतों में उछाल का असर आम परिवारों की खरीदारी पर भी पड़ सकता है। विशेष रूप से शादी-विवाह की तैयारी कर रहे परिवारों के लिए सोने की बढ़ती कीमतें बजट को प्रभावित कर सकती हैं। पहले से तय बजट में ज्वेलरी खरीदने वालों को अब वजन या डिजाइन में बदलाव करना पड़ सकता है। हालांकि निवेश के नजरिए से सोना और चांदी लंबे समय से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद बड़ी संख्या में लोग कीमती धातुओं को सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में देखते हैं। लेकिन बाजार विशेषज्ञ हमेशा निवेशकों को कीमतों की स्थिति, अपनी आर्थिक क्षमता और जोखिम को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की सलाह देते हैं।