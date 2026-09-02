UP Politics: ‘समाजवादी पार्टी और कांग्रेस रास्ते से भटके’, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना

UP Politics: उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। इसी क्रम में लखनऊ स्थित सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर भी लगाया गया है, जिसमें अयोध्या मंदिर में कथित लूट के आरोपियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सपा पर सनातन समुदाय का अपमान करने और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।