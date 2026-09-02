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UP Politics: ‘समाजवादी पार्टी और कांग्रेस रास्ते से भटके’, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना

UP Politics: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सियासी घमासान तेज है। सपा के पोस्टर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए पार्टी पर सनातन समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया।
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लखनऊ

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Harshul Mehra

Sep 02, 2026

ayodhya ram mandir chadhawa chori brajesh pathak sp controversy

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान | फोटो सोर्स- patrika.com

UP Politics: उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। इसी क्रम में लखनऊ स्थित सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर भी लगाया गया है, जिसमें अयोध्या मंदिर में कथित लूट के आरोपियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सपा पर सनातन समुदाय का अपमान करने और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।

ब्रजेश पाठक का सपा पर तीखा हमला

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा मुसलमानों को खुश करने की नीति अपना रही है और लगातार सनातन समुदाय का अपमान कर रही है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में इसका राजनीतिक परिणाम भुगतना पड़ेगा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछले 5 सालों से प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दी और अब चुनाव नजदीक आने के बाद सक्रिय हो गई है। उन्होंने सपा नेताओं को 'मौसमी नेता' करार दिया।

'बीजेपी सभी वर्गों को साथ लेकर जीतेगी जनता का भरोसा'

डिप्टी सीएम ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी और जनता का विश्वास हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार तीसरी बार भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी की चुनावी सक्रियता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी।

कांग्रेस और सपा पर भी साधा निशाना

ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों राजनीतिक दल अपने रास्ते से भटक चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौरान प्रदेश में अपराध और अराजकता का माहौल रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आईं, उस दौरान गुंडागर्दी और माफिया का प्रभाव बढ़ा। उनके मुताबिक, पिछली सरकारों में 'एक जिला-एक माफिया' जैसी स्थिति देखने को मिलती थी।

'हमारी सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली सरकार'

डिप्टी सीएम ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ-साथ रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम किया जा रहा है। ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा अब देशभर में हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी लोगों को बेहतर सुरक्षा और रोजगार उपलब्ध कराना तथा राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

'उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में की तरक्की'

ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने मौजूदा सरकार के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में विकास के साथ कानून-व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश को विकास और सुरक्षा के रास्ते पर आगे ले जा रही है।

सपा को बताया 'भ्रम में डूबा' राजनीतिक दल

डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने सपा को पूरी तरह भ्रम में डूबा हुआ राजनीतिक दल बताते हुए कहा कि पार्टी दिन में ही जीत के सपने देख रही है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के पिछले कार्यकाल को भूली नहीं है और चुनाव के दौरान जनता अपने अनुभवों के आधार पर फैसला करेगी।

पश्चिमी यूपी के दंगों का भी किया जिक्र

ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए दंगों का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के समय गुंडों, अपराधियों और माफियाओं का प्रभाव बढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि जनता इन घटनाओं और पिछली सरकारों के कार्यकाल को अब भी याद रखती है। इसी आधार पर उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जनता का समर्थन मिलेगा।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला बना सियासी मुद्दा

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बनता जा रहा है। समाजवादी पार्टी जहां इस मामले को लेकर सरकार और मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी नेता इसे लेकर सपा की राजनीति पर हमला कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं।

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Updated on:

02 Sept 2026 05:45 pm

Published on:

02 Sept 2026 05:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Politics: ‘समाजवादी पार्टी और कांग्रेस रास्ते से भटके’, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना

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