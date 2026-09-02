IAS Divya Mittal News: क्या कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी IAS दिव्या मित्तल, अजय राय ने दे दिया बड़ा बयान

दिव्या मित्तल ने करीब 13 साल की प्रशासनिक सेवा के बाद इस्तीफा दिया है। गौरतलब है कि इस्तीफे के बाद दिव्या मित्तल ने सोशल मीडिया पर अपनी 13 साल की यात्रा को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट लिखी थी। उन्होंने बताया था कि IIT दिल्ली और IIM बेंगलुरु से पढ़ाई करने के बाद उन्हें लंदन में शानदार नौकरी मिली थी। लेकिन देश के लिए कुछ करने की चाहत में वह भारत लौटीं और IAS बनीं। दिव्या मित्तल ने कहा कि भले ही आज पद छूट गया है लेकिन देश की मिट्टी से मिला सपना और वह स्पर्श कभी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे अपनी प्राथमिकताओं, रुचियों और परिवार को ध्यान में रखने की बात कही है।