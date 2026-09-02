2 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

IAS Divya Mittal News: क्या कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी IAS दिव्या मित्तल, अजय राय ने दे दिया बड़ा बयान

IAS Divya Mittal News Update: उत्तर प्रदेश कैडर की चर्चित IAS दिव्या मित्तल ने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। अब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने चुनाव को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया...
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohsina Bano

Sep 02, 2026

divya mittal ias resignation 13 years journey

दिव्या मित्तल (फाइल फोटो)

Divya Mittal IAS Resignation: यूपी कैडर की चर्चित IAS अधिकारी दिव्या मित्तल के 13 साल की सेवा के बाद दिए गए इस्तीफे ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। उनके इस्तीफे के बाद से ही उनके राजनीति में आने और चुनाव लड़ने के कयास तेज हो गए हैं। इस बीच यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने दिव्या मित्तल की जमकर तारीफ की है और चुनाव लड़ने की स्थिति में उन्हें कांग्रेस की तरफ से टिकट देने पर विचार करने की बड़ी बात कह दी है।

दिव्या मित्तल के चुनाव लड़ने पर बोले अजय राय

प्रयागराज में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब अजय राय से पूछा गया कि क्या दिव्या मित्तल के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस उन्हें टिकट देगी? इस पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति समाज में अच्छा काम करना चाहता है और चुनाव लड़ना चाहेगा पार्टी निश्चित तौर पर उस पर विचार करेगी। दिव्या मित्तल की राहुल गांधी से मुलाकात की अटकलों पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है लेकिन देश में जो भी अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं वे राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं।

योगी सरकार पर साधा निशाना

इससे पहले अजय राय ने दिव्या मित्तल के इस्तीफे को लेकर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर अधिकारियों के सम्मान और उनके स्वतंत्र रूप से काम करने की रक्षा करने की मांग की थी। अजय राय ने दिव्या मित्तल को एक बेहद ईमानदार अधिकारी बताया। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से अब तक 13 IAS और 7 IPS अधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं या VRS ले चुके हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

13 साल बाद दिव्या मित्तल ने दिया इस्तीफा

दिव्या मित्तल ने करीब 13 साल की प्रशासनिक सेवा के बाद इस्तीफा दिया है। गौरतलब है कि इस्तीफे के बाद दिव्या मित्तल ने सोशल मीडिया पर अपनी 13 साल की यात्रा को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट लिखी थी। उन्होंने बताया था कि IIT दिल्ली और IIM बेंगलुरु से पढ़ाई करने के बाद उन्हें लंदन में शानदार नौकरी मिली थी। लेकिन देश के लिए कुछ करने की चाहत में वह भारत लौटीं और IAS बनीं। दिव्या मित्तल ने कहा कि भले ही आज पद छूट गया है लेकिन देश की मिट्टी से मिला सपना और वह स्पर्श कभी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे अपनी प्राथमिकताओं, रुचियों और परिवार को ध्यान में रखने की बात कही है।

‘यूपी बदनाम हुआ’ वीडियो पर मचा सियासी बवाल, अखिलेश के AI वीडियो को BJP ने बताया सनातन का अपमान

ये भी पढ़ें
Akhilesh Yadav AI Video, CM Yogi Adityanath, BJP vs SP, UP Election 2027

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

राहुल गांधी

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Sept 2026 02:51 pm

Published on:

02 Sept 2026 02:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / IAS Divya Mittal News: क्या कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी IAS दिव्या मित्तल, अजय राय ने दे दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत को बड़ी राहत, 4 साल बाद वापस मिली कुर्क आलीशान कोठी

MP Afzal Ansari
लखनऊ

Asim Waqar Congress: UP में ओवैसी को बड़ा झटका! AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार कांग्रेस में शामिल, 2027 से पहले बदले सियासी समीकरण

Asim Waqar Asim Waqar Congress AIMIM National Spokesperson
लखनऊ

‘यूपी बदनाम हुआ’ वीडियो पर मचा सियासी बवाल, अखिलेश के AI वीडियो को BJP ने बताया सनातन का अपमान

Akhilesh Yadav AI Video, CM Yogi Adityanath, BJP vs SP, UP Election 2027
लखनऊ

लखनऊ में पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा के आवास के सामने धंसी सड़क, 10 फीट गड्ढे में गिरी बाइक; युवक घायल

Lucknow rain road collapse, Lucknow road accident
लखनऊ

‘2027 में कौन होगा BJP का CM चेहरा?’ केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी महत्वाकांक्षा और पार्टी के फैसले पर दिया बड़ा बयान

Keshav Prasad Maurya
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.